Een prijsplafond voor basisenergie, dit betekent het

De regeringspartijen werken aan een prijsplafond voor een hoeveelheid basisenergie om de torenhoge energierekening te dempen. Een uitleg aan de hand van vijf vragen.

Wat is het plan?

Er wordt nog over de details gesproken, maar de coalitiepartijen willen dat de regering een prijsplafond voor basisenergie invoert. Aan het begin van de avond werd daarover in hoofdlijnen een akkoord bereikt met verschillende energiemaatschappijen. De hoeveelheid energie – over het exacte aantal kubieke meters gas en kilowatturen stroom wordt in de uitwerking van de plannen nog gesproken – kan gekocht worden tegen prijzen die golden voor de Russische invasie in Oekraïne. Niet alle energie die een huishouden nodig heeft, wordt weer goedkoper, want dan zou de prikkel om te isoleren en zuinig aan te doen verdwijnen. Alles wat iemand méér dan de basis verbruikt, wordt tegen marktprijzen afgerekend. Vergelijk het met de inkomstenbelasting, die loopt ook in stappen op naarmate iemand meer verdient.

Wie profiteert er van de goedkope basisenergie?

Iedereen, maar wie veel meer dan gemiddeld verbruikt, zal veel blijven betalen. Alles wat een huishouden meer verbruikt dan de basis wordt verrekend tegen de huidige tarieven. Het verwarmen van een zwembad, tropisch aquarium of langdurig douchen blijft duur. Wie zuinig is of een goed geïsoleerd huis bewoont kan zomaar terug naar de energienota van voor 24 februari van dit jaar. Hoe snel de energiebedrijven de korting zullen hebben verrekend in het nieuwe maandbedrag is nog onbekend.

Wat kost energie nu per maand?

Het maandbedrag voor een gemiddeld verbruik is nu ongeveer 170 euro. Dat schiet bij veel energiemaatschappijen per 1 oktober al omhoog naar 250 euro en kan komende winter weleens 500 euro of meer worden, waarschuwen energiebedrijven. Een plafond op het basisverbruik tegen ‘vooroorlogse prijzen’ maakt afhankelijk van de gekozen methodiek enorm veel uit.

Gas kostte kort voor de Russische inval voor nieuwe klanten ongeveer 1,95 euro per kubieke meter en elektriciteit 49 cent per kilowattuur. Die prijzen waren al meer dan twee keer hoger dan in de zomer van 2021, maar sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen grosso modo wéér verdubbeld. Wie energie tegen vooroorlogse tarieven kan kopen is duizenden euro’s goedkoper uit.

Heb ik dan voor niets verduurzaamd?

Nee, wat je niet koopt – korting of niet – hoef je immers ook niet te betalen. Ook bij lagere energieprijzen loont het om te isoleren of te verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen. En de thermostaat op 18 graden Celsius houden in plaats van op 22 graden blijft veel minder duur.

Geldt de verlaging ook voor mij als ik nog een vast contract heb?

Ja, maar wie nog een meerjarig contract heeft voor prijzen die nog lager zijn, heeft er geen voordeel van. De prijs van de basisenergie is dan waarschijnlijk hoger dan de contractprijs. Bij de vorige energiekosteningreep van het kabinet, een lager btw-tarief en minder energiebelasting, profiteerden ook mensen die helemaal geen last hadden van de energiecrisis. Dat wordt met het nieuwe systeem voorkomen.