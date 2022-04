Een op de vijf studenten maakte op hbo en universiteit onveilige situaties mee

Beeld ANP / Guus Schoonewille fotografie

Onderzoeksbureau ResearchNed deed, in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), een landelijk onderzoek onder ruim 7600 studenten naar de sociale veiligheid binnen de onderwijsinstellingen waar ze college krijgen. Duidelijk wordt dat de campus lang niet altijd een veilige haven is.

Zo is 9 procent van de ondervraagde studenten weleens slachtoffer geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, 8 procent van discriminatie, 7 procent is gepest en 5 procent is bedreigd, geïntimideerd, gechanteerd of bang gemaakt. Meestal zijn medestudenten de dader.

In totaal heeft 3 procent zelfs te maken gehad met seksueel grensoverschrijdende fysieke incidenten op het terrein van de universiteit of hogeschool. Van deze groep sloegen drie op de tien studenten daarna wel eens een onderwijsactiviteit over vanwege een onveilig gevoel, zo blijkt uit de cijfers.

Seks zonder instemming

Afgelopen zomer meldde Amnesty International al dat eén op de tien vrouwelijke studenten (11 procent) tijdens de studententijd seksuele penetratie meemaakte zonder hun instemming.

Volgens het ISO-onderzoek voelt 94 procent van de ondervraagde studenten zich, ondanks losse gebeurtenissen, wél veilig op de universiteit of het hbo. Incidenten worden alleen vaker niet dan wel gemeld, zo blijkt ook. ISO-voorzitter Lisanne de Roos: “Nu duidelijk is dat het maar liefst één op de vijf studenten betreft, moeten instellingen én de overheid direct in de actiemodus schieten.” Volgens de studentenorganisatie zijn er nog te veel studenten die niet kunnen terugvallen op professionele hulp wanneer ze dat nodig hebben.

Onderwijsminister Dijkgraaf spreekt van bijzonder ernstige conclusies. “Een veilige en inclusieve leeromgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor goed onderwijs. Iedere student moet zich vrij kunnen uiten en ontplooien op zijn of haar instelling. Ik neem dit signaal van ISO dan ook heel serieus. Er zijn te veel incidenten of zelfs patronen, terwijl ieder incident er één te veel is.”