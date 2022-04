Een op de vijf jonge vrouwen ontving in 2021 ongewenste seksuele aandacht op werkvloer

Elf procent van de vrouwelijke werknemers zegt in 2021 te maken te hebben gehad met ongewenst seksueel gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Beeld ANP XTRA

Uit de nieuwste versie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau TNO blijkt dat over alle leeftijden bezien 6 procent van de vrouwelijke en mannelijke werknemers te maken krijgt met ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Alleen in 2020 was het percentage iets kleiner, mogelijk ingegeven door de coronacrisis, een periode waarin veel mensen thuis werkten.

Vrouwen krijgen wel veel vaker dan mannen te maken met ongewenste seksuele aandacht, zo blijkt uit de enquête. In totaal meldde 11 procent van de vrouwen afgelopen jaar ongewenst seksueel gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Bij 3 procent van de vrouwelijke werknemers waren het leidinggevenden of collega’s die zich eraan bezondigden. Bij mannen gaat het om respectievelijk 2 en 1 procent van de werknemers.

Verpleegkundigen hebben het vaakst last van ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. In 2021 gaf 37 procent van de ondervraagden aan er last van te hebben gehad. Ook andere zorgmedewerkers, zoals verzorgenden en fysiotherapeuten, worden er relatief vaak mee geconfronteerd. Buiten de zorg ontvangen kassamedewerkers en mensen in de horeca het vaakst ongewenste seksuele aandacht.

Intimidatie

In de jaarlijkse enquete wordt ook onderzoek gedaan naar andere vormen van ongewenst gedrag op het werk, zoals pesten, lichamelijk geweld en intimidatie. Dat laatste komt verreweg het meest voor. In 2021 heeft 18 procent van alle werknemers te maken gehad met intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen en passagiers, en 9 procent met intimidatie door een collega of een leidinggevende. Pesten gebeurt daarentegen meer onder collega’s dan onder klanten.