Één op de drie ouders vertrouwt info RIVM over inenten niet

Ouders vinden de informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over inenten onvolledig en twijfelen aan de onafhankelijkheid van het instituut. Veel jonge ouders gaan daarom zelf op zoek naar antwoorden op hun vragen over vaccineren. Dat leidt vaak tot meer verwarring en twijfel. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel onder ruim 32.000 mensen.

Geen vertrouwen

Van de ouders met jonge kinderen vertrouwt 39 procent de informatie van het RIVM volledig en 24 procent grotendeels. Zo’n 12 procent zegt de overheidsinstantie ‘niet echt’ te vertrouwen en 24 procent geeft zelfs aan het RIVM ‘helemaal niet’ te vertrouwen. Die ouders geven aan dat ‘cruciale informatie wordt achtergehouden’ en noemen de informatie ‘eenzijdig’. “Wij van Wc-eend adviseren... Wc-eend,” reageert een criticaster. "De nadelen van vaccineren mogen niet worden benoemd en mensen die vaccinatieschade claimen, worden als gekken weggezet,” zegt een ander.

Volgens het RIVM kan ‘een beetje wantrouwen tegen de instituties geen kwaad’, zo verklaart directeur van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet. “Wij raden mensen aan om naast het RIVM ook met hun huisarts of een jeugdarts te spreken.” Volgens de RIVM’er is het wel lastig dat er in Nederland buiten het RIVM ‘weinig informatie is te vinden’.

Verplichten

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat een ruime meerderheid van 71 procent van alle Nederlanders álle vaccinaties wil verplichten. Dat is veel meer dan een jaar geleden, toen EenVandaag het draagvlak ook onderzocht en de teller nog op 57 procent bleef steken. Jonge ouders zijn minder enthousiast over de vaccinatieplicht: slechts 49 procent is voorstander.

Uit de enquête blijkt ook dat er veel draagvlak is voor andere verregaande maatregelen. Zo vindt 82 procent dat niet-ingeënte kinderen geweigerd mogen worden op de crèche. En 61 procent wil dat niet-gevaccineerde kinderen pas op hun vijfde naar school mogen, als de leerplicht ingaat. Ruim driekwart van de mensen is voor het invoeren van een verplicht vaccinatieconsult, zoals in Duitsland.

Geen kinderbijslag

Zo’n 55 procent van de Nederlanders vindt dat mensen die hun kroost niet inenten, moeten worden gekort op de kinderbijslag, zoals Australië doet. De helft van die mensen vindt zelfs dat de anti-vaxxers überhaupt geen kinderbijslag moeten krijgen. Stemmers van VVD (65 procent), D66 (63 procent) en CDA (55 procent) zijn hiervoor. Van de achterban van de regeringspartijen is alleen de ChristenUnie-kiezer hierop tegen (29 procent).

