Een op de acht ouderen komt amper rond door hoge inflatie

Steeds meer ouderen komen in geldnood en het enige wat ze ertegen kunnen doen, is bezuinigen. Beeld Bart Maat/ANP

Dat blijkt uit een onderzoek van ouderenorganisatie KBO-PCOB. “We zijn geschrokken van deze uitkomsten. Bijna een kwart van de senioren heeft nu al moeite met rondkomen,” zegt Ingrid Rep, directeur van KBO-PCOB. “En dat zijn niet alleen ouderen met alleen AOW of een klein aanvullend pensioen.”

De problemen zijn het grootst voor ouderen die geen buffer hebben. Rep: “Dat is een groep van zo’n 500.000 mensen. Daarvan moet ruim de helft nu al bezuinigen op de dagelijkse boodschappen. Een deel van de mensen slaat nu al warme maaltijden over, of mijdt zorg. En een onverwachte uitgave van 400 euro, bijvoorbeeld voor de vervanging van een wasmachine, brengt ze direct in financiële problemen.”

Hand ophouden bij de kinderen

De hoge inflatie zorgt voor veel onrust onder ouderen. De vrees is dat de prijzen nog lang blijven stijgen en dat noopt ouderen ertoe nu al de uitgaven aan te passen. Dat is onvermijdelijk, denkt Rep. “Steeds meer ouderen komen in geldnood. Vergeet niet dat de koopkracht al jaren achteruit is gegaan, omdat de pensioenen niet geïndexeerd werden. En daar komt nu de stijging van de energierekening en de duurdere boodschappen bovenop.”

Het onderzoek maakt duidelijk dat er steeds meer stille armoede ontstaat onder ouderen. Rep: “Het dagelijks leven wordt er niet aangenamer op. Ouderen schamen zich voor de armoede. Ze zijn bang dat ze hun hand moeten ophouden bij hun kinderen. Het leven krijgt zo een grimmig karakter.”

Die stille armoede zorgt voor veel stress en dat heeft weer een negatieve invloed op de gezondheid. Ouderen hebben ook nauwelijks mogelijkheden om hun financiële situatie te verbeteren. Een bijbaantje is voor de meesten geen optie. Dat betekent dat ze alleen kunnen bezuinigen op de uitgaven. Rep: “Voor leuke extra’s is dan geen plek meer.”

Buffers verdampen

De financiële stress raakt dagelijks meer ouderen. Zeker als het energiecontract afloopt, krijgen ze direct met fiks hogere maandlasten te maken. En de groep die geraakt wordt, zijn niet alleen de ouderen zonder spaargeld. “Het gaat niet alleen om mensen aan de onderkant. Ook modale inkomens worden hard geraakt. Die zien hun buffers nu in snel tempo verdwijnen.”

Rep roept het kabinet op snel met compensatie te komen. “De koopkracht van senioren moet gerepareerd worden. Dat kan door lastenverlichting voor iedereen en met gerichte maatregelen. De overheid kan iets aan de inflatie doen, bijvoorbeeld door nu werk te maken van een btw-verlaging voor groente en fruit. Dat scheelt in de prijs van de dagelijkse boodschappen. En Nederland staat bovenaan in Europa als het om de hoogte van de gasprijs gaat. Daar kan ook iets aan gedaan worden.”