Een miljoen woningen erbij in tien jaar. Hoe gaan we dat doen?

Elk jaar een stad als Breda erbij

Het gaat Nederland niet lukken om in tien jaar een miljoen woningen te bouwen zoals de regering voor ogen heeft. De scepsis over het aantal te realiseren woningen komt voort uit de ervaring van afgelopen jaren. Als er 75.000 huizen in een jaar werden gebouwd, dan ging het héél goed. De nieuwe opgave – 1 miljoen huizen erbij in 2032 – is in dat licht gigantisch. Dat betekent elk jaar een stad als Breda erbij. Of in tien jaar bijna evenveel woningen bouwen als er nu staan in Amsterdam, Rotterdam, en Den Haag samen.

De woningen moeten worden gebouwd om het tekort aan huizen op te lossen maar ook omdat het aantal inwoners van Nederland tot 2032 met een miljoen mensen stijgt tot 18,6 miljoen. Dat is exclusief de vluchtelingen die nu bijvoorbeeld uit Oekraïne komen. Bouwvoorzitter Maxime Verhagen: “De hoge ambitie is terecht. Maar er is een tekort aan realistische bouwlocaties. Voor de komende vijf jaar is maar 30 procent van de bouwplannen juridisch zeker, 65 procent dus níét.”

Geldgebrek bij de gemeenten is een andere grote rem op de bouwproductie, stellen de betrokkenen. Volgens VNG-voorman Jan van Zanen is er 2 miljard euro per jaar extra nodig. Gemeenten kampen ook met te weinig ambtenaren om alle benodigde vergunningen in verhoogd tempo af te handelen. Het duurt nu gemiddeld zeven jaar van bouwplan tot sleuteloverdracht.