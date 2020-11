Een mes is met slechts enkele muisklikken te bestellen

Minister Ferd Grapperhaus wil de verkoop van messen aan jongeren verbieden. Beeld ANP

In de legerdump aan de Kinkerstraat staat een kast vol messen. Het aanbod varieert van de bekende Zwitserse zakmessen tot grote survivalexemplaren. In de kast hangt een briefje waarop staat dat ze alleen verkocht worden aan mensen boven de 18 jaar.

“Bij twijfel vragen we altijd om een ID,” zegt de bedrijfsleider.

Veel zin om om over de messenproblematiek te praten heeft hij niet. Dat minister Grapperhaus nu met een plan komt om de verkoop van messen aan jongeren te verbieden, ontlokt bij de winkelier een heel diepe zucht.

Wapenbezit scholieren

In een brief aan de gemeenteraad uitten burgemeester Femke Halsema en de wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs) en Simone Kukenheim (Beroepsonderwijs) woensdag ook al hun zorgen over het wapenbezit onder scholieren. Vorige week werd een leerling van het Calvijn College neergestoken. Eind oktober bedreigde een leerling van het IJburg College een groep medeleerlingen met een mes.

In september deed burgemeester Jan Hamming van Zaanstad een oproep om te stoppen met de verkoop van messen aan minderjarigen. Winkelketens Ikea, Xenos en Hema gaven gehoor aan deze oproep. Action nam dit besluit al eerder nadat een wijkagent kinderen tussen de 12 en 14 jaar op straat was tegengekomen met messen van de winkelketen.

Amper controle online

De vraag is hoe effectief een dergelijke maatregel is. Waar in de winkel de leeftijd van een koper gecontroleerd kan worden, is dat online amper het geval.

Neem Bol.com. De site die vooral bekend is van boeken en dvd’s heeft ook een breed assortiment messen. Keukenmessen, aardappelschilmesjes, maar ook het X-Treme Karambit ‘vlindermes’; een vervaarlijk uitziend krom mes met een doodskop op het handvat en regenboogkleuren op het lemmet. Uitgeklapt meet het bijna 20 centimeter.

“Dit zakmes is voorzien van een ‘assist flipper’, waarmee het mes razendsnel geopend kan worden, wat doet denken aan een ouderwets vlindermes,” ronkt de verkooptekst. “Een vlindermes is, net als een stiletto, verboden bij ons. Maar de X-Treme Karambit is gewoon toegestaan, indien juist gedragen/gebruikt natuurlijk.”

Nog geen 5 euro

Alibaba, een van de grootste bezorgsites ter wereld, heeft nog minder scrupules. Wie bereid is iets langer te wachten op de bezorging van een mes, kan daar in een ver buitenland een in Nederland verboden stiletto of vlindermes bestellen voor nog geen 5 euro, exclusief bezorgkosten.

“En anders kun je altijd nog een mes uit mama’s keukenla trekken,” zegt Safoan Mokhtari. Hij liep als tiener ook met een wapen. Eerst een Rambo-mes, daarna een hakbijl en later zelfs met een pistool. “Dat was van een vriend. Ik heb er alleen mee gedreigd. Ik zat bij de Lelylaan op school. Daar werd je al beroofd als je uit de metro stapte.”

Wapens inleveren

Nu werkt Mokhtari als projectleider jeugd en veiligheid bij de gemeente Amsterdam. Een van de projecten die hij begeleidt is Amsterdam Ontwapent. Daaronder valt ook de recente inleveractie van wapens bij de politie.

Maandag werd bekend dat meer dan 330 wapens zijn ingeleverd. Desondanks noemt Mokhtari het niet meteen een succes. “Degenen die nu een wapen inleveren, zijn de jongeren die uit angst een wapen hadden. Omdat ze het slachtoffer zijn geweest van afpersingen of omdat ze bang zijn. Ze hebben met hun moeder gepraat en hebben hun mes ingeleverd. En dan? Als ze naar buiten gaan, voelen ze zich nog steeds even onveilig.”

Mokhtari pleit dan ook voor een bredere aanpak. “Het gaat om het verbeteren van de leefomstandigheden. Het aanpakken van de oorzaken van geweld. Armoede, geen banen en geen kansen. Het terugdringen van het bezit van messen is wat dat betreft een eerste stap.”