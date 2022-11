Een mailbox vol korting: gaat Nederland mee met Singles Day-acties? ‘Geef het vijf jaar en je ziet het overal’

Singles Day in Shanghai, China. Beeld ANP / EPA

Wie digitale reclame en nieuwsbrieven ontvangt – oftewel, wie een mailbox heeft – kon Singles Day deze week niet ontgaan. Met ‘Vrijgezellendag draait om jou’ probeert Adidas klanten te verleiden tot aankopen. ‘Single zijn mag gevierd worden,’ meldt Calvin Klein. En Zalando bedacht ‘Yes to: jezelf in de spotlight zetten’. Nederland lijkt er een commerciële ‘feestdag’ bij te hebben.

Het waaide over vanuit China, waar studenten Singles Day in de jaren negentig in het leven riepen. Niet toevallig op 11 november, 11-11, vier keer één. Daar sprong het Chinese bedrijf Alibaba, moederbedrijf van onder meer AliExpress, in 2009 slim op in. Singles Day zou de tegenhanger moeten zijn van Valentijnsdag, inmiddels is het vooral een Chinees koopjesfestijn. Alibaba behaalde in 2021 een verkooprecord: het bedrijf verkocht ruim 540 miljard yuan aan spullen, omgerekend een kleine 74 miljard euro.

‘Niet gevoelig voor poespas’

Door de huidige economische problemen zullen de inkomsten in China dit jaar lager uitvallen, zo denken analisten. Toch wordt opnieuw een miljardenomzet verwacht. “Singles Day is daar enórm,” zegt Nick Bombaij, onderzoeker en docent Digitale Marketing aan de Universiteit van Amsterdam. “En hoge verkoopcijfers hebben voor het buitenland natuurlijk aantrekkingskracht. Over het algemeen werken dergelijke themadagen heel goed.”

Ook Nederlandse bedrijven willen meegenieten van de ‘buzz’ rond deze dag, aldus Bombaij. Het idee achter Singles Day doet er vaak niet eens toe. Bij veel merken wordt alleen de korting gemeld, zonder duidelijke singles-link. “Nederlanders zijn in het algemeen minder gevoelig voor die poespas eromheen, maar we houden wel van kortingen.” Die afprijzingen blijven veelal onder de 50 procent. “In Amerika en China zijn de kortingen extreem. Hier lijkt het meer op een gewone promotie.”

Boost voor de jaarcijfers

Het lijkt erop dat Singles Day vooralsnog vooral door grote ketens wordt ingezet. Bombaij: “Zij zien eerder dat dit evenement veel extra omzet genereert en hebben de capaciteit om er direct aan mee te doen. Geef het nog vijf jaar en je ziet het overal.” Voor wie de boot heeft gemist: op 25 november staat Black Friday alweer op het programma. “Het is dicht op elkaar, maar ik denk niet dat dat toeval is. Bedrijven verzinnen aan het eind van het jaar altijd acties om de omzet een boost te geven, zodat ze goede jaarcijfers kunnen presenteren.”

Rond Black Friday klinken kritische geluiden over overconsumptie, maar dat lijkt bedrijven niet tegen te houden. “Pas als vanuit consumenten een grote tegenbeweging komt, zullen merken banger worden om hier reclame voor te maken,” denkt de docent Digitale Marketing. “Dat verwacht ik nu nog niet. Bedrijven willen nu eenmaal gewoon verkopen.”

Wie kortingsdagen moe is, hoeft volgens Bombaij voorlopig niet te vrezen voor een nieuwe overwaaier. “Na Valentijnsdag, Black Friday, Halloween en Singles Day lijkt het even op te houden.”

