Eén maatregel blijft in België: te veel CO2 in café? Iedereen eruit

CO2-meter in cafe In den Engel, in Leuven van Luc Stroobants voor verhaal van Mark van Assen over de CO2-meter in de Belgische horeca Beeld Mark van Assen

“Och,” zegt de mevrouw, “ik weet het ook allemaal niet meer. Moet ik nou wel of niet een mondkapje op?” Luc Stroobants (72) moet een beetje lachen, maar hij neemt alle tijd om het uit te leggen. Op het terras: niet. Onderweg naar de wc: wel. Op de wc: niet. Terug naar het terras: weer wel.

De uitbater van café In Den Engel, aan de Grote Markt in Leuven, draagt zelf natuurlijk wel een mondkapje, want voor het personeel (in dit geval alleen hijzelf) is het ding overal verplicht. Nog maar heel eventjes, want vanaf komende vrijdag is het mondkapje in de horeca verleden tijd. “Heel fijn,” zegt Stroobants.

Wat wel blijft, behalve de ontsmettingsmiddelen, is de CO 2 -meter. En niet alleen in cafés en restaurants, maar hij moet ook worden opgehangen in discotheken, feestzalen en nachtclubs (die allemaal op 1 oktober weer opengaan). Minister Frank Vandenbroucke van Volksgezondheid noemde dat vorige week het belangrijkste resultaat van het laatste corona-overleg: “Er is een einde gemaakt aan de vrijblijvendheid van ventilatie.”

Het ding meet de hoeveelheid ingeademde lucht in een ruimte. Dat zegt dan weer iets over het aantal speekseldruppeltjes (aerosolen) en die kunnen het coronavirus bevatten.

In de kleine kroeg van Stroobants hangt het kastje aan de toog, zodat iedereen het kan zien (want dat moet). Een geïnteresseerde klant zou deze middag kunnen zien dat de teller op 412 deeltjes per miljoen (ppm) staat. Dat is prima in orde, zegt Stroobants. “Ziet u: er brandt een groen lampje. Maar er is dan ook helemaal niemand binnen nu. Bij 900 ppm gaat er een oranje lampje branden en bij 1200 een rood. Dat is foute boel. Dan is het ofwel heel vlot doorluchten of de zaak ontruimen.”

Een eindje verderop, aan de drukke Oude Markt, weten ze ook allemaal van de CO 2 -meter. Bij de Barvista moeten ze hem even zoeken, maar ‘hij is er echt wel!’ Groen, oranje, rood: allemaal bekend, bezweert de barman. Aan de overkant, in danscafé Karement, moet eigenaar Jelle Thys even nadenken over hoe het ook alweer zit met die 1200 ppm. Hij komt er niet uit. “Maar we hebben wel zo’n meter, hoor. Moet wel hè, het is verplicht. Hij hangt bij ons bij de deur. De portier houdt het in de gaten.”

Vaccinatiebewijs

Thys maakt zich drukker om het ­Covid Safe Ticket, zoals het coronavaccinatiebewijs in België heet. Dat is niet verplicht voor cafés, maar vanaf 1 oktober wel voor discotheken en nachtclubs. Heb je geen volledige vaccinatie, recente negatieve PCR-test of herstelcertificaat, dan wordt er niet gedanst. “Maar Karement is een danscafé. Het is niet helemaal duidelijk waar wij onder vallen.” Hij vertrouwt erop dat er snel helderheid komt, maar het kan ook zijn van niet, want ‘soms is het in België een beetje een chaos’.

Tom Sanders van café Manger neemt al een tijdje het zekere voor het onzekere. De moeilijke coronatijd noopte hem tot het aanboren van andere inkomstenbronnen. “Wij zijn privéfeesten gaan organiseren, en we hebben daarbij altijd gevraagd om een negatieve test of een vaccinatiebewijs. Van alle gasten, ja. Als ze er geen hadden, dan moesten ze maar een ander café opzoeken. Ik geloof wel dat wij hier de enigen waren die dat zo streng controleerden. Wij wilden geen politie op ons dak. Ik heb zelfs ooit eens twee contro- leurs niet binnengelaten, omdat ze niet gevaccineerd waren. Dat vonden ze niet leuk, maar ik kreeg er later nog wel een compliment voor.”

Nederlanders

Ook in Manger hangt de CO 2 -meter. Bij een rood lampje gaat onmiddellijk alles open of iedereen eruit. “Het is nog niet gebeurd, maar zo gaan we het wel doen. We krijgen hier best veel Nederlanders en dat is soms best moeilijk. Die moeten wennen aan onze strengheid, met name over de mondkapjes en de negatieve test of het vaccinatiebewijs. Maar ze kunnen van ons zo een mondkapje krijgen of een sneltest à 8 euro. Dat is net zo duur als in de apotheek, hoor. Hier verdienen wij niet aan.”

In Nederland is een CO 2 -meter niet verplicht. De ventilatieregels zijn sinds 1 juli zelfs minder streng dan voorheen. Dit tot onvrede van onder meer branchevereniging Binnenklimaat Nederland. “De eisen worden vijf keer minder,” zei directeur Remi Hoppe hierover tegen BNR. “De horeca is voor corona wel een risico-omgeving.”