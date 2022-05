Een kijkje bij de klachtenlijn Laks: van luidruchtige grasmaaier tot fout in havo-examen Duits

Minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) neemt als telefonist de klachten in ontvangst na de eerste dag van de centrale examens. Beeld ANP / ANP

Bij de organisatie achter de klachtenlijn, die is gevestigd in een onopvallend pand in hartje Utrecht, is het een drukte van belang. Tientallen scholieren in felblauwe shirtjes zitten er klaar om klachten van leerlingen over de examens in ontvangst te nemen. Die komen via alle denkbare communicatiekanalen binnen, want gedupeerden kunnen bij deze vierendertigste editie tegenwoordig allang niet meer alleen bellen met het Laks.

Sarah Broekmeulen (17) is coördinator en woordvoerder van de Eindexamenklachtenlijn. Zij vertelt dat ook jonge mensen de dupe kunnen zijn van misstanden, in dit geval tijdens de examenperiode. “Klachten worden door ons hartstikke serieus genomen. Een klacht over bijvoorbeeld geluidsoverlast kan heel veel stress opleveren. Van de inhoudelijke klachten gaan we eerst na af ze gegrond zijn. Als we dat bevestigd hebben gekregen, sturen we de klacht door naar het College voor Toetsen en Examens of het Cito.”

En er wordt massaal van de klachtenlijn gebruik gemaakt. Vorig jaar tekende het Laks een recordaantal van 220.000 klachten op. Broekmeulen: “We weten natuurlijk niet hoe dat dit jaar zal uitpakken. Afgelopen jaar was wederom een bewogen jaar door corona. Er is veel lesuitval geweest en dat kan nu stressverhogend werken. Daarnaast hebben deze leerlingen al drie coronajaren achter hun kiezen, dat speelt zeker ook een rol.”

Excellentie op bezoek

Vandaag is voor de mensen van het Laks ook om een andere reden een bijzondere dag, want er komt een ‘excellentie’ op bezoek: onderwijsminister Dennis Wiersma. Ook hij wordt in een blauw shirtje gehesen (maat medium) en krijgt een headset op zijn hoofd. Wiersma geniet overduidelijk van de rol die hij mag spelen als telefonist Dennis. “Mag ik je naam en gegevens noteren? Dat moet ik eerst vragen vanwege de privacywetgeving.”

Het Laks is erg benieuwd naar wat de nasleep van corona betekent voor hoe kandidaten de examens dit jaar ervaren, vertelt voorzitter Iben Maas. “Ik denk dat leerlingen best wel tevreden kunnen zijn met de versoepelingen die er uiteindelijk zijn uitgerold. De zorgen van begin dit jaar zijn zo deels weggenomen door het kabinet.”

Naast de minister zit telefonist Romeijn (18). Hij noteert een klacht over lawaai door een grasmaaier, bladblazer en schreeuwende kinderen buiten. Ook ging er een telefoon af in de hal naast de examenzaal. “En wat betreft inhoudelijke klachten: er was vandaag bij het havo-examen Duits een antwoord fout aangegeven in het correctiemodel. Alle soorten klachten verifiëren we en daarna ondernemen we actie als dat nodig is.”

Liefst geen examen

Ondertussen beantwoordt de minister nog even enthousiast wat vragen van het Laks-team. Wat zijn favoriete examenvak was? Antwoord: Geschiedenis. En zijn minst favoriete vak? Antwoord: Engels. Een jongen, die volgend jaar examen moet doen, vraagt Wiersma of er dan ook nog versoepelingen zullen zijn vanwege corona. “Het liefst doe ik helemaal geen examen,” zegt de scholier lachend. “Wil je corona terug dan?,” pareert de minister vlot. “Nee!,” roept de hele groep jonge mensen.

Op een serieuzer toont vertelt onderwijsminister Wiersma dat het heel interessant is om gewoon eens zelf te horen wat examenkandidaten meemaken. “Jonge mensen komen net uit een examen en tijdens een van de belangrijkste momenten in hun leven spelen er andere zaken mee, waar ze vervolgens boos over zijn. Dan is zo'n klachtenlijn een prima middel om dat gelijk te kunnen uiten.”

Maar is het eigenlijk niet gek dat het Laks deze klachten moet opvangen in plaats van een overheidsorganisatie? Wiersma: “Ze doen het al tientallen jaren hartstikke goed. Ze helpen daarmee het College voor Toetsen en Examens en het Cito. Die maken uiteindelijk straks de normering. Dan is het essentieel om ook vanuit deze organisatie mee te krijgen hoe de examens zijn gevallen bij leerlingen.”