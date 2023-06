Een ‘jassie’ of een ‘echte Ajacied’? Grote druk op de zoektocht naar een opvolger van Edwin van der Sar

Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Na het echec bij Twente was het voor vrijwel niemand een verrassing dat Ajax afscheid neemt van John Heitinga als hoofdtrainer. Ook het vertrek van Edwin van der Sar als algemeen directeur kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Maar in de top van de club was de veronderstelling dat hij niet deze week, maar in het najaar zou opstappen – ná de aanstelling van een nieuwe trainer en het zomerse transferseizoen.

Dan had de club nog kunnen leunen op zijn voetbalkennis en internationale netwerk in een cruciale periode. Nu wordt het improviseren, net als vorig jaar toen er nog geen opvolger van Marc Overmars als technisch directeur was. Het leidde tot een onevenwichtige selectie en een dramatisch seizoen.

President-commissaris Pier Eringa hoopt begin augustus een nieuwe ceo te presenteren. De door hem gewenste ‘Ajax-achtergrond’ van diegene is een breed begrip. Idealiter is het weer een oud-speler en geen beroepsbestuurder, een type dat Johan Cruijff vol afkeer een ‘jassie’ noemde. Maar lang niet alle oud-Ajacieden zijn in de wieg gelegd als topman van een beursgenoteerde onderneming met 450 werknemers en een miljoenenomzet.

Menno Geelen?

Tenzij een verrassing uit de hoge hoed wordt getoverd, zoals de KNVB begin dit jaar deed met de benoeming van Nigel de Jong als directeur topvoetbal, kijken de commissarissen in eerste instantie in de huidige directie rond. Daar heeft Menno Geelen ogenschijnlijk goede papieren. Als commercieel directeur kan hij zich laten voorstaan op het succes van het ‘derde shirt’. Met merchandising haalde Ajax vorig jaar tientallen miljoenen euro’s binnen.

Geelen ligt goed bij het personeel en geldt als prima communicator, maar heeft geen voetbalachtergrond. Dat manco zou te verhelpen zijn door de directie uit te breiden met een oud-voetballer en de taken te verdelen. Een andere optie is het vergroten van de voetbaltechnische expertise bij de toezichthouders, waar nu vooral oud-speler Jan van Halst als ‘voetbalcommissaris’ over deze kennis beschikt. Een extra commissaris met dezelfde achtergrond als Van Halst zou kunnen dienen als ruggesteun voor Geelen, al geldt de eind vorig jaar aangetreden oud-jeugdspeler Cees van Oevelen ook als een kenner.

Jeugdopleiding

Onwaarschijnlijker is het doorschuiven van Maurits Hendriks, die volgens sommige media aast op de vrijgevallen topfunctie. Ingewijden doen dat af als volstrekte onzin. Hendriks is net binnen gehaald om het ‘topsportklimaat’ en de jeugdopleiding op te krikken. Gezien de haperende doorstroming van talenten kan Ajax moeilijk blijven volhouden de beste opleider ter wereld te zijn. Alleen al in eigen land steekt AZ de Amsterdammers naar de kroon. Dat alles maakt het uiterst ongeloofwaardig dat Hendriks’ takenpakket nu al wordt herzien.

Ook de naam van Jordi Cruijff gaat rond, die een ‘nieuwe uitdaging’ zoekt nu hij is opgestapt als technisch directeur bij Barcelona. Als klein jongetje speelde hij in de Ajaxjeugd. Profvoetballer was hij alleen in het buitenland. Gezien zijn achternaam zullen degenen die meer ‘Ajax-dna’ in de clubleiding verlangen, daar wel overheen stappen.

Maar zit de mediaschuwe Cruijff zelf te wachten op een rentree? Is hij een betere communicator dan Van der Sar? Heeft hij warme gevoelens voor Ajax? Of vindt hij dat de club zijn vader vaak liefdeloos behandelde en denkt hij met weerzin terug aan het lange traject om het stadion vernoemd te krijgen naar zijn vader? Allemaal onzekerheden.

Successieplanning

Goed nieuws was er deze week zowaar ook: Klaas-Jan Huntelaar blijft langer als ‘technisch manager’. Daarmee legt hij de basis voor een toekomstig directeurschap en kan Ajax op termijn voorkomen dat het vertrek van een bestuurder meteen tot een crisis leidt. Het is een voorbeeld van de ‘successieplanning’ waar president-commissaris Eringa op hamert.

De recente uittocht van clubiconen als Heitinga, Van der Sar, Gerald Vanenburg, Daley en Danny Blind, en Michael Reiziger vergroot de druk op de commissarissen bij de zoektocht naar een algemeen directeur. Binnen een deel van de vereniging Ajax (de amateurtak die als grootaandeelhouder de koers van de NV Ajax kan beïnvloeden) heerst het idee dat er te weinig clubmensen op belangrijke plekken zitten.

Zoals oud-Ajaxvoorzitter John Jaakke het vorige week verwoordde op een vergadering van de vereniging: “Ik sprak een tijdje geleden een commissaris van Ajax. Ik vroeg hem of hij wel eens op De Toekomst kwam en hier mensen kende. ‘Nee,’ zei hij, ‘en ik heb er ook geen behoefte aan.’ Tsja, say no more.”

Dat sentiment droeg bij aan het aangekondigde vertrek van de bestuursraad, de vertegenwoordiger van de vereniging in aandeelhoudersvergaderingen, die gaat over de benoeming én het ontslag van commissarissen. Critici morren dat de afzwaaiende bestuursraad op schoot zat bij de directie en toezichthouders.

Te weinig te zeggen

De bestuursraad werd in 2011 in het leven geroepen om te voorkomen dat een relatief klein clubje ‘de sleutels’ van Ajax in handen kon krijgen. Maar het idee dat nu bij een deel van de 800 verenigingsleden leeft, is dat de slinger te ver is doorgeslagen en dat ze te ver op afstand staan van de toezichthouders. Nogmaals Jaakke in de eerder genoemde vergadering: “Ajax is een familiebedrijf. Je kunt de leiding van het bedrijf wel aan derden overlaten maar niet het toezicht op die leiding. Dat heeft Ajax wel gedaan.”

Als het aan Jaakke ligt krijgt de bestuursraad een eigen commissaris, zodat de vereniging op het hoogste niveau meepraat. Andere Ajaxleden vrezen juist dat gemorrel aan de structuren de bestuurbaarheid van Ajax kan ondermijnen. Het legt een hypotheek op de zoektocht naar een opvolger van Van der Sar. Als de benoeming slecht valt bij de achterban, ligt nieuwe onrust in het verschiet.

