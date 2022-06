Eén dode en tien gewonden na mini-tornado in Zierikzee

Jaarlijks een tot drie tornado’s in Nederland

Volgens Weeronline was er sprake van een ‘zwakke’ tornado in Zierikzee. “Een tornado kun je het beste zien als een wervelwind van enkele tientallen tot enkele honderden meters breed. Hij is vaak zichtbaar als ‘slurf’ onder een bui, doordat waterdamp condenseert in de wervel of doordat materiaal vanaf het aardoppervlak wordt opgetild.”

Een tornado ontstaat onder een fikse onweersbui. Er zijn twee belangrijke zaken die de kans op het ontstaan van een tornado groter maken. Er is een flink verschil in wind in de onderste (paar) kilometer nodig. Dit kan zowel in richting als in snelheid zijn. Daarnaast moet de wolkenbasis (de hoogte van de onderkant van de buienwolk) laag zijn.

Bijzonder zware exemplaren

De kracht van een tornado wordt uitgedrukt in de schaal van Fujita, die loopt van 0 voor de lichtste tot 5 voor de zwaarste, en wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de schade. Weeronline schat de kracht van de windhoos in Zierikzee voorlopig op hooguit 2, met een snelheid van tussen de 179 en 218 kilometer per uur. De windhoos in Zierikzee kan ook een waterhoos genoemd worden, omdat die op zee is ontstaan.