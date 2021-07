Een derde van besmette bezoekers Verknipt had al corona vóór festival

Beeld ANP

De GGD bracht met een eigen systeem van intensief bron- en contactonderzoek de besmetting van 300 festivalbezoekers uit de eigen regio in kaart. Een arts legt de oorzaak bij het uitgaansleven in de week voorafgaand aan het festival.

Van de 20.000 bezoekers die op twee dagen Verknipt bezochten, testten naderhand bijna 1100 mensen positief op corona. Van de 300 besmette bezoekers uit Utrecht, waren er 100 bij de start van het festival al besmet, zag arts infectieziektebestrijding Putri Hintaran van de GGD regio Utrecht na onderzoek. De infectie werd niet gesignaleerd bij het Testen voor Toegang, waarbij een test maximaal 40 uur voor het evenement werd afgenomen. “Mensen krijgen na het festival klachten en testen vervolgens positief. Dan ben je tijdens het festival al besmettelijk en ben je vijf tot zes dagen ervoor besmet geraakt.”

Een vliegwieleffect

Door het bron- en contactonderzoek concludeert Hintaran dat de festivals niet de oorzaak zijn van die besmettingen. “Het gaat om de week ervoor waarin alle remmen losgingen,” legt de arts uit. Jongeren gaven aan dat, omdat dit weer mocht van de overheid, ze de week voorafgaand aan Verknipt meerdere dagen feestjes en horeca afgingen. “Dan krijg je een vliegwieleffect van die ene versoepeling, het festival is daar eerder een resultaat dan oorzaak van.”

Organisator van het festival Verknipt Reza Fathi baalt van de besmettingen, maar zegt zich aan alle protocollen te hebben gehouden en ziet zich daarin gesterkt door de bevindingen van de GGD Utrecht. Hij hoopt dat ‘men zich in Den Haag achter de oren krabt’. “Daar heeft men OMT- en Fieldlab-adviezen over maximale testduur in de wind geslagen en mochten jongeren ‘dansen met Janssen’. Met alle gevolgen van dien.”

De besmettingen bij Verknipt en andere festivals, plus het hoge totale aantal besmettingen onder de bevolking, maakten dat het kabinet versoepelingen terugdraaide.

Eendaagse festivals zijn tot en met 13 augustus verboden, maandag volgt een besluit over de periode daarna. Meerdaagse festivals zijn tot in ieder geval 1 september verboden.