Economisch herstel bedreigd door grote bedrijven met hand op de knip

Beeld ANP

‘U zult begrijpen dat, ná het beschermen van de gezondheid, het beschermen van contante middelen voor Carglass nu de hoogste prioriteit heeft,’ staat in een brief die de reparateur van voorruitsterretjes aan een leverancier stuurt.

‘Daarom vraag ik u ons in deze crisis te steunen door in te stemmen met een uitstel van betaling totdat weer sprake is van een normaal handelsniveau. We plannen nu met een periode van zo’n 5 tot 6 maanden tot we weer een normaal handelsniveau zullen zien. Ik realiseer me dat de impact die dit op uw bedrijf heeft enorm is.’ Was getekend, de financieel directeur van Nederlands’ grootste autoschadehersteller.

Coronaloopje

Carglass is lang niet de enige die een coronaloopje neemt met de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen. De Bijenkorf, één van de eerste winkelketens die de deuren sloot, dicteert aan leveranciers dat voor elke rekening 80 procent van het bedrag pas na 150 dagen wordt betaald.

Kledingketen The Sting meldt tot 1 juli ‘gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen’. Parfumerie Douglas doet dat zelfs ‘voor onbepaalde tijd’. “We rekenen op je medewerking en flexibiliteit om de negatieve gevolgen van de huidige situatie te verminderen,’ schrijft de geurtjesketen aan een leverancier.

Action, waar eigenaar 3i onlangs 750 miljoen euro uit wegsluisde, draaide dit weekend schielijk het dictaat aan grotere leveranciers terug dat de betalingstermijn van 60 naar 90 dagen zou gaan. Volgens een woordvoerder ‘is dat altijd de bedoeling geweest.’

Coronahufters

‘Coronahufters’, noemt vakblad Sprout de uitstellers. Vooral doordat het merendeel voldoende financiële buffers lijkt te hebben, in ieder geval niet minder gevuld dan hun leveranciers. “Het gebeurt heel veel,” zegt voorzitter Hans Biesheuvel van werkgeversorganisatie ONL. “Vooral bij grote retailers maar ook bij Booking.com. Het is onacceptabel dat grote bedrijven als Carglass, ICI Paris XL, Hema en de Bijenkorf zonder te overleggen eenzijdig betalingstermijnen opschorten om hun eigen positie te verbeteren.”

ONL opende vlak voor het weekend een online meldpunt waar direct honderden klachten binnen stroomden. “Het is vervelend om te zeggen maar het gaat vaak om bedrijven met hoge schulden en Angelsaksische aandeelhouders. Die reageren zoals ze altijd reageren. Dat past niet in deze situatie. Iedereen zit in hetzelfde schuitje.”

Hij waarschuwt voor een debacle voor de economie, waarbij leveranciers die in geldproblemen raken omvallen en banen verdwijnen. Daardoor kunnen voor langere termijn tekorten ontstaan doordat er geen partijen meer zijn die goederen snel kunnen leveren. “De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Als je nu doelbewust die zwakste schakel verder verzwakt, dan heb je straks zelf nog veel langer een probleem.”

Afknijpen

“De bedrijven die nu afknijpen, hebben die partners later hard nodig. Bij de Bijenkorf is het assortiment opgebouwd in samenwerking met partners. Hoe willen ze straks weer klanten trekken als er grote gaten in hun aanbod vallen? Als je zo wilt ondernemen, kom je echt niet ver. Het herstel gaat hierdoor veel langer duren, of kan zelfs helemaal uitblijven.”

Dat het ook anders kan bewijst Blokker; die betaalt ondanks de enorme omzetdalingen vooralsnog gewoon leveranciers en verhuurders door. Ook Albert Heijn heeft zijn leveranciers laten weten juist niet uit te stellen. Unilever, dat normaliter een betalingstermijn van 30 tot 60 dagen hanteert, heeft toegezegd dat zo snel mogelijk te gaan doen. Daarnaast stelt de voedingsgigant krediet beschikbaar aan winkeliers die afhankelijk zijn van Unilever. Het heeft daartoe een half miljard euro apart gezet.

“De positieve voorbeelden willen eerst overleggen met de hele distributieketen,” zegt Biesheuvel. “Die begrijpen dat leveranciers niet moeten omvallen.”