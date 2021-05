Economie-minister Van ’t Wout vanwege burn-out thuis, Stef Blok tijdelijke vervanger

Bas van 't Wout volgde op 20 januari Eric Wiebes op als minister van Economische Zaken. Beeld ANP

Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag weten. Van ’t Wout wordt met onmiddellijke ingang vervangen door de minister van Buitenlandse zaken, Stef Blok, voor de duur dat hij niet in staat is zijn taak als minister uit te oefenen.

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, neemt de portefeuille van Blok als minister van Buitenlandse Zaken tijdelijk waar.

Vanwege de omvang van de portefeuille van de minister van Economische Zaken en Klimaat zal worden gezocht naar een extra staatssecretaris op dit ministerie. Die zal zich voor de rest van de demissionaire periode over de portefeuille klimaat en energie buigen. De naam van deze nieuwe staatssecretaris, iemand afkomstig uit de kring van de VVD, zal zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt.

Het kabinet wenst Van ’t Wout een voorspoedig herstel, laat de RVD namens demissionair premier Mark Rutte weten.

Opvolger Wiebes

Van ’t Wout volgde op 20 januari Eric Wiebes op als minister van Economische Zaken. Wiebes stapte een week daarvoor op vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire. Van ’t Wout was daarvoor staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij volgde medio vorig jaar Tamara van der Ark op, toen zij doorschoof naar de ministerspost van Medische Zorg.

Van ’t Wout stond in de top 10 van de kieslijst van de VVD, de partij waarvoor hij in 2012 in de Tweede Kamer kwam. In het verleden was Van ’t Wout politiek assistent van Mark Rutte, toen deze staatssecretaris was in het kabinet-Balkenende II.