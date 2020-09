Economie hard geraakt door coronacrisis: overheidstekort loopt fors op

De economie werd hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Beeld ANP

De overheid daarentegen gaf het eerste halfjaar bijna 15 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Dat geld ging voornamelijk naar de maatregelen om de economie tijdens de coronacrisis te steunen. Het overheidstekort liep mede daardoor op tot 442 miljard euro.

Het totaalbeeld is niet veranderd, zo constateert het statistiekbureau. De economie werd hard geraakt door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De daling van het bbp was voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens als gevolg van de crisis. Verder namen bijvoorbeeld ook de investeringen sterk af.

Het gaat om een tweede raming, die gelijk is aan een eerste berekening. De tweede berekening van het bruto binnenlands product (bbp) wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd. Ten opzichte van een jaar eerder kromp de economie in de meetperiode overigens met 9,4 procent. Volgens de eerste berekening was dat 9,3 procent.

Grotere krimp

Ten opzichte van de eerste berekening zijn de investeringen, waaronder de bouwinvesteringen en de investeringen in computers en onderzoek en ontwikkeling, naar boven bijgesteld. De krimp van de consumptie door huishoudens is echter groter dan eerder berekend, constateert het CBS.

Het statistiekbureau gaf ook aan dat het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in de tweede meetperiode van het jaar concreet daalde met 297.000 ten opzichte van het eerste kwartaal van het jaar. De eerste berekening kwam uit op een daling van 322.000 banen.

Overheidstekort

De overheid gaf in de eerste helft van het jaar bijna 15 miljard euro meer uit dan zij ontving. De overheidsschuld kwam eind juni uit op bijna 442 miljard euro, ongeveer 47 miljard meer dan eind vorig jaar. Waar de overheid het eerste kwartaal nog ruim 9 miljard euro overhield, belandde het saldo van inkomsten en uitgaven over het tweede kwartaal met min 24 miljard euro diep in het rood.

De overheidsfinanciën werden het tweede kwartaal gedomineerd door corona. Dit kwam voornamelijk door de maatregelen van het kabinet om de economie tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Deze maatregelen kostten tot zover ongeveer 14 miljard euro, aldus het CBS. Hier droegen de loonsubsidies in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) bijna 10 miljard euro aan bij.

Kosten zorg

De doorbetaling aan zorgverleners en de meerkosten van corona in de zorg leidden tot ruim 4 miljard meer subsidielasten. Wel werd er minder betaald voor geleverde zorgproductie, zodat het effect op het overheidstekort per saldo minder dan 1 miljard euro bedroeg. De inkomenssubsidie aan zelfstandigen via de tijdelijke overbruggingsregeling (Tozo) leidde tot 1,7 miljard euro aan extra lasten voor de overheid.

De overheid gaf verder het eerste halfjaar ruim 2 miljard euro meer uit aan uitkeringen en betaalde bijna 2 miljard euro meer voor de beloning van haar werknemers. De overheidsinkomsten daalden met 5 miljard euro, onder meer door tijdelijke uitstel van de vennootschapsbelasting. Ook liepen accijnzen, de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, de energie-, kansspel- en toerismebelasting, fors terug.