Echte inflatie is lager dan het CBS berekent, maar hoe hoog is die dan?

De inflatie in Nederland is licht gedaald in oktober, van 17,1 naar 16,8 procent, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Maar klopt dat cijfer wel?

De laatste maanden passeert het ene na het andere bericht waaruit blijkt hoe de torenhoge inflatie ons allemaal armer maakt. Maar hoe hard stijgen de prijzen nu werkelijk?

Het CBS publiceerde eerder deze week een tweede inflatiecijfer, wat beduidend lager lag dan het officiële inflatiecijfer. De inflatie in augustus bedroeg volgens het CBS niet 12 procent op jaarbasis, maar tussen de 7,5 en 9,5 procent. Recentere cijfers zijn nog niet beschikbaar.

Dat het tweede cijfer lager uitpakt, komt niet als een verrassing. Het heeft namelijk te maken met de manier waarop het CBS de officiële inflatie meet, vooral de stijgende prijzen van energie. Het CBS kijkt elke maand naar de prijs van contracten die klanten afsluiten. Met de sterk gestegen energieprijzen zijn die veel hoger dan de prijzen uit de oude, aflopende contracten. Mensen met een nieuw contract betalen dus veel meer.

Overschatting

Maar het CBS doet bij het vaststellen van het officiële inflatiecijfer of iedereen elke maand een nieuw contract krijgt. In werkelijkheid betalen sommige consumenten minder aan energie. Een deel van de mensen heeft nog een vast contract en betaalt lagere prijzen. Met andere woorden: we betalen gemiddeld minder aan gas en stroom dan het CBS berekent. De inflatie pakt daarom in werkelijkheid lager uit dan het officiële cijfer dat het CBS publiceert.

Bij het gecorrigeerde inflatiecijfer kijkt het CBS naar de werkelijke uitgaven aan energie. Dat doet het door de maandelijkse betalingen aan de energieleveranciers te bekijken. En dan blijkt dat de kosten een stuk lager liggen. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, geeft dat ook toe. “Met de huidige manier van berekenen overschatten we de inflatie door de energieprijzen.’’

Het CBS is nog druk doende de nieuwe manier van inflatieberekening in kaart te brengen. Gehoopt wordt dat volgend jaar de nieuwe berekening ingang zal kunnen vinden. Dan geven de inflatiecijfers een betrouwbaarder beeld van de werkelijke kostenstijging voor consumenten.

Vrees voor meer inflatie

Dat is belangrijk, want het officiële inflatiecijfer speelt een grote rol bij de loononderhandelingen, bij de vraag hoeveel de pensioenen moeten worden verhoogd en bij het bepalen van de prijzen van producten. Veel bedrijven laten de prijzen meestijgen met de inflatie. Vakbonden proberen de hogere inflatie te compenseren door hogere lonen te eisen, net zoals pensioenfondsen proberen de pensioenen met de inflatie te verhogen.

Dat door de nieuwe rekenmethode het inflatiecijfer wat lager uitpakt, is mooi meegenomen, maar het betekent niet dat er direct een einde komt aan de grote geldontwaarding. Zo verhogen de producenten nog steeds de prijzen. En die prijsverhogingen werken met vertraging door in de prijzen die consumenten betalen. Er zit dus nog de nodige inflatie aan te komen, is de vrees.