Easyjet gaat weer vliegen: ‘We verwachten geen stormloop, maar er is weer animo’

Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Easyjet hield vanaf 30 maart in heel Europa alle toestellen aan de grond, inclusief de acht Airbussen die vanaf Schiphol opereren, doordat de meeste landen hun grenzen sloten en passagiers massaal afhaakten uit corona-angst. Maar op 1 juli, ’s ochtends rond 7 uur, vertrekt voor het eerst sinds maanden weer een Easyjetvlucht vanaf Schiphol. Naar het Spaanse Malaga, vakantiebestemming bij uitstek.

Afgelopen maand startte de Britse budgetmaatschappij, die onlangs aankondigde het aantal medewerkers met 30 procent terug te brengen, weer voorzichtig met binnenlandse vluchten in Groot-Brittannië, Italië en Frankrijk. Op 1 juli voegt het daar onder meer de vluchten vanaf Schiphol aan toe. “We gaan dan ook weer naar Griekenland, Italië, Spanje en Kroatië,” zegt topman William Vet van Easyjet Nederland.

Vraag

“Steeds meer landen versoepelen coronamaatregelen. Maar we starten ook weer vanwege de interesse van reizigers. Er is vraag naar vluchten, ook van mensen die op vakantie willen. Dat zien we aan passagiers die voor juli en augustus boeken naar vakantiebestemmingen en aan mensen die de vouchers inwisselen die ze hebben gekregen omdat we de afgelopen maanden niet konden vliegen.” Het gaat volgens hem niet alleen om vakantiegangers. “Er is ook een hoop interesse van bedrijven, met name richting Italië. En familiebezoek trekt aan.”

Toch zal het nog niet stormlopen, verwacht Vet. “In juli zitten we rond 68 procent van het normale aantal bestemmingen, in augustus boven de 90 procent. Maar daar vliegen we wel minder vaak naartoe. Qua capaciteit zitten we deze zomer op 30 procent van wat we normaal doen. Als de vraag groeit, zullen we opschalen. We krijgen elke dag beter zicht op de behoefte van mensen om te vliegen. Maar hoe het zich zal ontwikkelen, weten we nog niet.”

“We kijken wel naar andere bestemmingen, maar dan moeten daar wel eerst de maatregelen worden versoepeld. Zweden blijft lastig en het Verenigd Koninkrijk wachten we af. We zetten wel vluchten naar Groot-Brittannië in het schema, maar de animo is beperkt omdat men verplicht in quarantaine moet. Er is een kleine vraag van mensen die daartoe bereid zijn.”

Risico’s

De discussies rondom de coronamaatregelen in de luchtvaart temperen de animo onder reizigers. “Er is ook een grote groep consumenten die nog niet wil vliegen, omdat de coronapandemie niet onder controle is,” zegt Vet. De maatschappij heeft er volgens hem alles aan gedaan om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. “We hebben met Schiphol afgesproken dat we samen de coronaregels handhaven.”

Dat Easyjet gebruikmaakt van budgetterminal M, is nu een voordeel. “Dat scheidt onze reizigers van andere gebruikers van Schiphol. Gates worden om en om gebruikt. De vertrekhal zal niet vol mensen komen te staan, zoals vroeger. De wachtrij op de gang zal veel langer worden maar daar hebben we ook ruimte voor.”

Instappen gaat vervolgens op afroep, per stoelrij. “We werken met twee trappen aan het vliegtuig, voor en achter. Dan ga je vanuit het midden naar achteren en naar voren werken. Op basis van de bezetting is dat haalbaar.” Uitstappen gaat in principe ook per stoelrij.

Over de coronamaatregelen aan boord is al veel discussie geweest. “De combinatie van mondmaskers, virusfilters en extra schoonmaak levert al een grote risicodaling op. We hebben overwogen de middenstoel onbezet te laten, maar daar zien we van af omdat het weinig extra veiligheid biedt. We instrueren de bemanning passagiers zo veel mogelijk ver uit elkaar te zetten. Met 30 procent capaciteit halen we de komende maanden toch al geen hoge bezettingsgraad.”