Dylan Westerweel verkozen tot modetalent van het jaar

Dylan Westerweel. Beeld Carly Wollaert

De veertien beste afgestudeerden van de zeven Nederlandse modeacademies krijgen bij Lichting de kans zich te presenteren aan een internationaal vakpubliek. De toplichting onderwierp de ontworpen collecties in één centrale catwalkshow in de Nieuwe Kerk aan de kritische modepers en -industrie.

Dylan Westerweel presenteerde zijn mannencollectie Jack Saul, geïnspireerd op de de schoonheid van en de problematiek rond de gelijknamige homoseksuele prostituee uit het Victoriaanse tijdperk. Westerweel ziet deze schoonheid en sexualiteit als wapen, de mannelijke tegenhanger van de femme fatale.

De collectie van Dylan Westerweel. Beeld Peter Stigter

Het panel − bestaande uit onder andere Kim Bekker, Eva Losada en Rolien Zonneveld − was het unaniem eens over het talent van Westerweel. “Westerweels collectie biedt een verfrissende kijk op wat mannelijke sexiness in 2019 betekent en op het geidealiseerde beeld van een mannelijk silhouet,” aldus de jury in het eindrapport. “Dat doet hij door ingewikkelde korsetten te maken en te combineren met zachte en verleidelijke stoffen.”

De jury roemt zijn gebruik van borduurwerk, het schilderen met de hand en de toegevoegde 3D-structuren in bloemen en anatomische harten. “Dit alles toonde dat Westerweel grote technische vaardigheden beheerst.”

De collectie van Dylan Westerweel. Beeld Peter Stigter

Westerweel ontvangt met zijn winst de Lichting-award ter waarde van 10.000 euro. Aanvullend ontvangt hij ook een prijs die de jonge ontwerper zichtbaarheid geeft op het toonaangevende online modeplatform Not Just A Label.

Lichting is in het leven geroepen om een brug te slaan tussen academies, hun verse alumni en de mode-industrie. Het doel: veelbelovend talent een springplank bieden richting een levensvatbare carrière.

De collectie van Dylan Westerweel. Beeld Peter Stigter

De collectie van Dylan Westerweel. Beeld Peter Stigter

De collectie van Dylan Westerweel. Beeld Peter Stigter