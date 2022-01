Dwangsommen voor stofwolken op terrein Tata Steel teruggedraaid

De hoogovens van Tata Steel. Beeld ANP

Volgens het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overtrad het verwerkingsbedrijf de omgevingsvergunning. Het legde daarom dwangsommen op. De rechtbank bekrachtigde deze uitspraak eerder. In het hoger beroep heeft de Raad van State woensdag echter geoordeeld dat Harsco deze dwangsommen niet hoeft te betalen.

Zogenoemde slakken zijn een restproduct van de staalproductie. Harsco kiept deze vloeibare slak in slakputten, waarin deze afkoelen tot gestolde vaste slak. In de vergunning is met het verwerkingsbedrijf afgesproken dat er bij de opslag van slakken geen zichtbare stofwolken mogen ontstaan. Volgens de provincie had Harsco deze afspraak overtreden.

Opslag

In het hoger beroep stelde Harsco echter dat de slakputten geen opslag zijn, maar installaties, omdat hier een deel van het productieproces plaatsvindt. Hier is de afdeling bestuursrechtspraak het mee eens. Het vullen, koelen en leegmaken van de slakputten hoort bij het productieproces. Daarom had de provincie geen dwangsommen op mogen leggen op grond van de afgesproken vergunning, aldus de Raad.

Wel benadrukt de Raad van State dat dit niet betekent dat ‘bij de slakputten ongelimiteerd stofverspreiding mag plaatsvinden’. Harsco moet zich houden aan het plan om de stofverspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Ook mag de provincie aanvullende voorschriften opstellen voor de vergunning.

Grafietregens

Verwerkingsbedrijf Harsco was verantwoordelijk voor de geruchtmakende grafietregens tussen 2016 en 2019. Daarbij was er in de regio soms zoveel uitstoot, dat het stof neerdwarrelde in de omgeving. Om dit te voorkomen wordt de betreffende slak sinds 2020 alleen nog in een hal verwerkt, waardoor er geen grafietregens meer kunnen optreden, zei Harsco daarover in het hoger beroep.