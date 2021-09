Dwangsom voor theater na te volle zaal Theo Maassen, bezoekers ‘betalen met zijn allen’

Theaterbezoekers staan in de rij om hun CoronaCheck-app te laten controleren bij het Haarlemse Theater De Liefde, waar Theo Maassen een voorstelling verzorgt voor een volle zaal. Beeld Michel van Bergen

De vriendin van Gert-Jan van Büseck uit Haarlem is verbijsterd over de camera’s en microfoons voor de ingang van het gloednieuwe theater, middenin de Haarlemse rosse buurt. Ze ziet het goed: de rode loper ligt niet uit. Het is geen wereldpremière en het stikt er ook niet van de Bekende Nederlanders. Theo Maassen wil zijn nieuwe voorstelling hier voor een select gezelschap uitproberen. Toch wanen de 120 bezoekers zich even een beroemdheid met al die journalisten voor de deur. “Ik had wel een mooie jurk aan mogen trekken,” lacht ze als ze haar vriend naar binnen trekt omdat hij de pers volgens haar veel te lang te woord staat.

Maar van Büseck laat zich niet zomaar naar binnen slepen. Want hij snapt werkelijk niets van de ophef en dat wil hij graag kwijt. “Heb je gezien hoeveel mensen er bij die race op Zandvoort waren?” zegt hij.

Veertig te veel

Nee, hij heeft geen moment getwijfeld om thuis te blijven toen bleek dat het theater een probleem had met een uitverkochte zaal. Het kabinet staat tot 25 september slechts twee derde van de zaalbezetting toe. Na die datum mogen wel alle stoelen worden bezet. Maar negen dagen voor die versoepelingen zitten er deze avond dus eigenlijk veertig mensen te veel in de zaal.

Eigenlijk had het theater kaarten moeten terugnemen, maar na het zien van de beelden van de drukbezochte Formule 1 in Zandvoort had het bestuur geen zin meer om mensen af te bellen. Ook Theo Maassen stond ‘vierkant achter’ het besluit en ook collega’s uit de theaterwereld waren vol lof.

Burgemeester Jos Wienen was er minder blij mee. Hij dreigde eerder al met een boete van 2500 euro als handhavers zouden vaststellen dat er toch te veel mensen binnen zijn. Dat bracht het theater niet op andere gedachten. Iedereen met een geldig kaartje kreeg een mail dat ze welkom waren, mits ze zijn gevaccineerd of een negatieve coronatest kunnen overleggen.

Veilig

Daarop controleerden medewerkers zelf streng bij de ingang. Maar er was geen bezoeker die zich door de te volle zaal liet afschrikken. Wat maakt deze ene week nou uit? Dat was bij velen de gedachte. “Volgende week mag iedereen in heel Nederland in een volle zaal,” zegt bezoeker Joost.

Ook auteur Lilian Blom vindt het uitje volkomen veilig en verantwoord. Iedereen die binnen is heeft tenslotte een groen vinkje achter zijn of haar naam. Ook zijzelf. Maar dat het niet helemaal volgens de regels is, is voor haar geen belemmering. “De eventuele boete betalen we wel met zijn allen,” zegt ze.

Of het zover zou komen, bleef nog even afwachten. Vlak voor het begin van de voorstelling lieten de handhavers, waar de burgemeester mee had gedreigd, zich in elk geval niet zien. Uiteindelijk maakte de gemeente bekend dat er inderdaad een dwangsom van 2500 euro zou volgen voor het theater.

Niet alleen de bezoekers van de voorstelling willen graag een vrijwillige bijdrage doen om die boete te betalen. Luisteraars van radiozender 100% NL hebben ook aangegeven te betalen, lieten ze massaal aan de zender weten toen een radio-dj daar naar vroeg.