Durfinvesteerders geloven in Amsterdamse neussprays tegen griep en corona

Onder andere GV – de investeringstak van Google –, kapitaalfonds Invus en de Japanse techinvesteerder Softbank steken geld in het project. In totaal heeft het vorig jaar opgerichte Leyden Labs 165 miljoen euro ter beschikking.

Daarmee kan Leyden Labs de eerste testen op mensen financieren, extra personeel aannemen en de wetenschappelijke samenwerking verbreden, zegt bestuursvoorzitter Koenraad Wiedhaup. “Het is een signaal uit de markt dat we op de goede weg zijn. Onze investeerders zijn experts op dit gebied.”

Preventief

De beoogde sprays moeten een ‘preventief geneesmiddel’ vormen, dat tegen alle vormen van griep en corona beschermt. De bedoeling is dat de spray het virus blokkeert daar waar het het lichaam binnenkomt: de neus- en keelholte. Dan moet het tijdelijke, onmiddellijke bescherming bieden.

“De sprays werken onafhankelijk van het immuunsysteem. Dat betekent dat kwetsbare groepen er goed mee beschermd zijn. Die kunnen de spray nemen als ze naar plekken gaan waar veel mensen komen, een concert of werk. Je zou het ook gericht kunnen inzetten als er in een regio een uitbraak is of bij een piek in de winter.”

Wiedhaup wil geen termijn noemen waarbinnen de sprays beschikbaar zijn, maar hij hoopt zo snel mogelijk met testen op mensen te starten. Op productiegebied zijn al afspraken gemaakt. “We werken met een grote buitenlandse partij die snel op grote schaal kan produceren. En mogelijk nemen we een deel van de productie zelf voor rekening.”

Janssenvaccin

Leyden Labs is opgericht door voormalige oprichters en bestuurders van het Leidse Crucell, dat aan de basis stond van de techniek toegepast bij het Janssenvaccin tegen corona. Viroloog Jaap Goudsmit is wetenschappelijk directeur bij Leyden Labs, dat kantoor houdt in Zuidoost, maar ook vestigingen heeft in Leiden en Boston.

De neusspray tegen griep wordt ontwikkeld op basis van een licentie met Janssen Pharmaceuticals, dochterbedrijf van Johnson & Johnson. De spray bevat een antilichaam dat moet beschermen tegen alle varianten van het griepvirus. Daarmee zou het een veel breder bereik hebben dan de griepvaccins, die jaarlijks worden aangepast aan de dan rondgaande virussen. De ene keer beschermen ze beter dan de andere. Eerder deze maand stelde het RIVM dat de effectiviteit dit jaar minder is.

Waarschijnlijk als gevolg van alle coronamaatregelen zijn er sinds het begin van de pandemie veel minder griepgevallen. Wiedhaup: “In een normaal jaar vallen mondiaal 650.000 doden door griep. Het is het meest voor de hand liggende virus om een volgende pandemie te veroorzaken. Bovendien kan onze immuniteit tegen griep zijn aangetast, waardoor het heviger terugkeert. Juist daarom ontwikkelen we nu een medicijn om de volgende pandemie voor te zijn.”