Dure energie levert kabinet miljarden extra btw op: ‘Compensatie is sigaar uit eigen doos’

Gas en licht zijn de afgelopen maanden peperduur geworden. Beeld ANP

Hoewel het demissionaire kabinet huishoudens komend jaar honderden euro’s teruggeeft vanwege de hoge energieprijzen, verdient de schatkist zelf middels de 21 procent btw op de energienota maximaal. Als de overheid de energienota werkelijk betaalbaar wil houden, kan gas en licht beter onder het lage btw-tarief vallen, zo constateert de bekende onlinevergelijker Gaslicht.com.

Directeur-oprichter Ben Woldring rekent voor dat een gemiddeld huishouden nu ruim dubbel zoveel btw kwijt is als een half jaar terug. “In juni konden huishoudens nog voor ongeveer 2000 euro een jaarcontract afsluiten. Nu starten de goedkoopste jaarcontracten ver boven de 4000 euro. De btw stijgt hierdoor van circa 350 euro naar ruim 700 euro.”

Niet toereikend

Aangezien Nederland 8 miljoen huishoudens telt, en steeds meer consumenten met hogere tarieven te maken krijgen, vloeit er op die manier 1 tot 2 miljard euro extra de schatkist in.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën met zijn koffertje op Prinsjesdag. De schatkist wordt door de torenhoge energiekosten flink gespekt. Beeld ANP

De door het demissionaire kabinet aangekondigde energieteruggave - 478 euro voor een gemiddeld huishouden, minima krijgen 200 euro extra - is weliswaar royaal, maar gezien de enorme stijgingen bij lange na niet toereikend. Woldring: “Wie zeer gedetailleerd naar de energierekening kijkt, ziet dat de compensatie grotendeels een sigaar uit eigen doos is.”

Hij vindt dat het nieuwe kabinet er goed aan zou doen om de btw op energie in het lage tarief van 9 procent onder te brengen, nu is dat 21 procent. Zo kan de energierekening met nog eens enkele honderden euro’s dalen.

“Nu de energieprijzen zomaar nog een tijd hoog kunnen blijven, lijkt het verstandig om de btw op zo’n cruciale eerste levensbehoefte te verlagen,” aldus Woldring. Het lage tarief is immers bedoeld voor eerste levensbehoeften als eten en drinken.

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Middeninkomens

Gaslicht.com krijgt steun van de Vastenlastenbond en schuldhulpverlenersbelangenclub NVVK. Zij noemen gas en licht eveneens een primaire levensbehoefte. “Zonder energie word je teruggeworpen in de middeleeuwen,” stelt Dirk-Jan Wolfert, directeur van de Vastelastenbond. Dan zit je thuis zonder licht, verwarming en communicatie met de buitenwereld.”

Volgens de NVVK hakken de fors gestegen energietarieven er bij grote groepen Nederlanders in. Nu al zijn 550.000 mensen energiearm, blijkt uit recent onderzoek. Maar het gaat zeker niet alleen om minima, zegt directeur Marco Florijn, die dit najaar al aan de bel trok over de toenemende energiearmoede.

“Juist veel middeninkomens komen in de knel, zien wij als schuldhulpverleners.” Probleem is dat niet alleen gas en licht duurder zijn geworden, maar ook de woonlasten en zorgkosten. “Dat zijn de drie belangrijkste vaste lasten.”

Stapelen van belastingen

Verlaging van de btw op energie kan een flinke steun in de rug betekenen, zeker omdat het een generieke maatregel is. “Niet enkel de minima, mensen in de bijstand, maar ook de middeninkomens profiteren daarvan.”

Energie in het lagere tarief onderbrengen is daarnaast logisch gezien het bestaansrecht ervan. “Het lage btw-tarief is er voor nutsvoorzieningen en basisproducten. Energie valt daar absoluut onder.”

Ben Woldring, directeur-oprichter van Gaslicht.com. Beeld Jean-Pierre Jans

De Vastelastenbond is eveneens voorstander van een lagere btw op gas en licht. “Voor gezinnen maakt dat echt verschil, het tarief is bovendien eenvoudig aan te passen,” zegt directeur-oprichter Dirk-Jan Wolfert.

Hij beklemtoont dat de energierekening al voor dertig tot veertig procent uit belastingen bestaat. De overheid heft namelijk ook energietaks en kent een opslag voor duurzame energie. “Daarbovenop komt dan nog de btw. Wij zijn altijd kritisch op het stapelen van belastingen.”

Grootverbruikers

De Consumentenbond vindt ook dat energie voordeliger moet worden. De belangenclub ziet echter liever dat grootverbruikers meer belast worden. “Nu betalen consumenten relatief beduidend meer voor energie dan bedrijven,” stelt een woordvoerder.