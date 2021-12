Dure energie duwt inflatie tot hoogste niveau sinds 1982

Beeld ANP

Vooral gas en elektriciteit werden fors duurder, maar ook de prijs van kleding steeg. Voor elektriciteit moest driekwart meer betaald worden dan in november vorig jaar. Gas steeg ruim de helft in prijs en benzine was ruim 31 procent duurder dan een jaar eerder. Voor kleding moesten Nederlanders ruim 5 procent meer betalen.

Vorige week bleek al dat de inflatie voor alle eurolanden samen een nieuw record aantikten. Het is, zeggen economen, deels de keerzijde van de aantrekkende economie. Die veert in Europa, maar zeker ook in Nederland, ‘verbazingwekkend snel’ op na de coronaklap, aldus demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën eerder.

Zorgen Tweede Kamer

Hoe erg is dat? Idealiter is de inflatie gemiddeld 2 procent. Lichte prijsstijging werkt namelijk in de hand dat mensen aankopen doen. Té hoge inflatie kan echter gevaarlijk zijn, weten economen. Toch is de Europese Centrale Bank, die als taak heeft de inflatie rond de 2 procent te houden, niet van plan in te grijpen. De oorzaken achter de hoge inflatie zijn tijdelijk, oordelen de beleidsmakers vooralsnog.

Partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de alsmaar groeiende inflatie, maar staatssecretaris Dennis Wiersma (Sociale Zaken) vroeg vorige week om kalmte. Het demissionair kabinet trok al 3,2 miljard euro uit om de stijgende energierekening van Nederlanders te compenseren. Wiersma hield voor dat de inflatie in december tot wel 14 procent zou moeten stijgen om de gemiddelde Nederlander in de schulden te storten. Een ‘onwaarschijnlijk’ scenario, aldus de bewindsman.