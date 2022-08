‘DUO blokkeert aanvraag voor nieuw paspoort van oud-studenten met studieschuld’

Protest in Den Haag tegen het leenstelsel, september 2021. Beeld Bart Maat/ANP

Dat bericht Trouw woensdagochtend. Volgens het dagblad hebben de afgelopen jaren 2700 oud-studenten die in het buitenland wonen hun paspoort niet kunnen verlengen. Met de maatregel dwong DUO ze om een betalingsafspraak te maken, waarna ze vaak een tijdelijk paspoort van 12 of 24 maanden kregen.

Duo zegt een kwart van de 100.000 oud-studenten in het buitenland ‘kwijt’ te zijn. 80 procent van deze groep heeft een achterstand in het betalen van zijn studieschuld. Om ze te traceren laat DUO hun gegevens opnemen in het register paspoortsignalering. Als ze hun paspoort willen verlengen, krijgen ze nul op het rekest. Ze moeten dan eerst met DUO in gesprek.

Trouw sprak met oud-studenten die in het register zijn opgenomen door DUO en hun paspoort niet konden verlengen in het buitenland. Zo zou een oud-student in Oostenrijk een nieuwe baan zijn misgelopen hierdoor en kon een ander in Argentinië geen nieuwe verblijfsstatus aanvragen doordat zijn paspoort was verlopen. Hierdoor verloor hij ook zijn recht op belangrijke medicatie.

‘Proportioneel middel’

Veel oud-studenten zeggen dat hun betalingsachterstand een formaliteit is. Ze zijn vergeten een inkomen op te geven aan DUO, waardoor ze al hadden moeten starten met aflossen. Als ze de gegevens wel hadden gemeld, had DUO volgens hen kunnen zien dat hun inkomen ontoereikend was en hadden ze nog niet hoeven beginnen met aflossen.

DUO zegt dat het de verantwoordelijkheid is van oud-studenten om het inkomen door te geven. “We zetten daarom paspoortsignalering in om contact te herstellen bij debiteuren met grote betalingsachterstanden,” aldus DUO-woordvoerder Bert Viel. “Als iemand aangeeft die achterstand niet te kunnen betalen, treffen we een regeling die past bij de persoonlijke situatie van de debiteur.” Het aanmelden van een persoon bij paspoortsignalering voor het niet aflossen van zijn studieschuld, vindt DUO een ‘proportioneel middel’.

Volgens Trouw is de Nationale Ombudsman kritisch op DUO vanwege deze werkwijze. Als het contact hersteld is zou er volgens ombudsman Reinier van Zutphen meer maatwerk moeten zijn, maar dat ontbreekt vaak. “Je kan betaling niet afdwingen als de oud-student het simpelweg niet op kan brengen. Blokkeer je toch iemands paspoort, dan is dat al snel onbehoorlijk omdat het enorme gevolgen kan hebben voor het sociale of werkleven van de oud-student.”