Dun regeerakkoord, grote rol voor de oppositie: dit willen de informateurs

Gemor in de Kamer

ChristenUnie-minister Carola Schouten (Landbouw) staat de komende tijd partijleider Gert-Jan Segers bij in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Daarover klinkt gemor in de Tweede Kamer.

Schouten zegt in een brief aan de Tweede Kamer dat de formatiebesprekingen ‘de komende periode het overgrote deel van mijn werkagenda in beslag nemen.’ Ze onderhandelt samen met ChristenUnie-leider Segers over een nieuw kabinet met VVD, D66 en CDA.

Als minister is Schouten onder meer verantwoordelijk voor de aanpak van de stikstofcrisis. ‘Graag vraag ik het begrip voor deze situatie van uw Kamer,’ schrijft Schouten. Dat begrip lijkt er niet te zijn bij GroenLinks. “Minister van LNV is geen parttimebaan,” zegt GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet. ,,GroenLinks verwacht de minister of haar vervanger gewoon bij de ingeplande debatten. De Tweede Kamer werkt gewoon door tijdens de formatie.’’

Het ministerie van Landbouw kent geen staatssecretaris, zodat Schouten vervangen lastig wordt.