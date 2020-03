Duizenden oud-zorgmedewerkers willen bijspringen in de overbelaste zorg

Beeld ANP

RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn, heeft inmiddels 6000 aanmeldingen gekregen van oud-zorgmedewerkers. Volgens Arjan Huijsmans van de organisatie, die werkt aan een database met dergelijke medewerkers, hebben zich 6000 mensen gemeld. “Maar daar zitten dubbelingen bij, ik verwacht dat we uitkomen op ongeveer 4000 nu.”

Volgens Huijsmans is er veel animo onder oud-verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. “We hebben nog niet iedereen direct nodig, maar het is goed te weten dat er een groeiende groep mensen met veel ervaring is, die we eventueel zouden kunnen gaan inzetten.”

Overbelaste zorg

De herintreding van oud-zorgmedewerkers kwam aan het rollen na een oproep van artsenorganisatie KNMG. Zij stelden dat de druk op de overbelaste zorg inmiddels zo hoog is dat de regels omtrent registratie tijdelijk moeten worden versoepeld om mensen in staat te stellen een bijdrage te leveren.

‘Om levens te redden is het nodig dat er tijdens de coronacrisis tijdelijk wat soepeler wordt omgegaan met de Wet BIG. Ook coassistenten en gepensioneerde artsen die niet meer BIG-geregistreerd zijn, moeten onder bepaalde voorwaarden kunnen worden ingezet,’ schreef KNMG-voorzitter René Héman op de site. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft laten weten open te staan voor het initiatief, mits mensen niet te lang met hun werk zijn gestopt.

Nood breekt wet, schrijft Héman ook. ‘Als er straks echt te weinig zorgpersoneel is, ben je blij als je geholpen wordt door bijvoorbeeld een gepensioneerde arts, die misschien niet meer praktiserend is, maar wel heel veel ervaring heeft. Of door een bijna afgestudeerde geneeskundestudent, die ruime ervaring heeft opgedaan tijdens zijn stageperiode. Deze versoepeling kan levens redden in een noodsituatie.’