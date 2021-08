Duizenden op de voet tijdens protestmars namens evenementensector

In verschillende steden in Nederland zijn festivalorganisatoren, artiesten, en evenementenlocaties zaterdagmiddag de straat op gegaan. Met de actie genaamd Unmute Us eisen betrokkenen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden. Volg de laatste updates via dit liveblog.