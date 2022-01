Duizenden ondernemers moeten loonsteun terugbetalen

Winkeliers in de P.C. Hooftstraat tijdens lockdown vorig jaar. Beeld ANP

Dat blijkt uit een overzicht van het UWV, de instantie die belast is met het uitkeren van de loonsteun. Het gaat om de eerste ronde van de zogenoemde NOW-regeling. Die was opgetuigd toen het land vorig jaar dicht ging door de lockdown. De vrees was dat bedrijven die dicht moesten massaal personeel zouden ontslaan. Om dat te voorkomen kregen bedrijven een deel van de loonkosten vergoed als ze het personeel in dienst hielden.

Besloten werd om iedereen die daar om vroeg steun te geven. Later werd dan gecontroleerd of de steun terecht was verleend. Ondernemers moesten aantonen dat ze minstens dertig procent omzetverlies hadden door corona.

Chaotische toestanden

Bijna zesduizend ondernemers hebben dat niet gedaan. Zij moeten daarom alle steun terugbetalen, in totaal zo’n 160 miljoen euro. Ondernemersorganisatie MKB Nederland denkt dat het hier gaat om bedrijven die weten dat ze de steun moeten terugbetalen. “Waarom zou je dan nog de kosten en moeite nemen voor een accountantsverklaring,” aldus de woordvoerder.

Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersvereniging ONL denkt dat de chaotische toestanden rond de verantwoording een rol spelen. Ondernemers moesten hun verantwoording door een accountant laten controleren. Maar er bleek bij de accountants veel te weinig capaciteit te zijn om alle aanvragen op tijd te beoordelen.

En de problemen zijn niet voorbij vreest hij. “Niet alleen bij de accountants is te weinig capaciteit, ook bij de overheidsinstanties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO),” zegt Biesheuvel. “Ondernemers hebben veel bezwaren ingediend, maar er is te weinig capaciteit om die allemaal af te handelen. Dat leidt tot onrust onder de ondernemers.”

Adempauze

ONL pleit daarom voor een adempauze bij de afwikkeling van de steunaanvragen. “Op deze manier kan het wel tien jaar duren voor alle steunrondes zijn afgewerkt. Wij willen dat ondernemers eerst op adem kunnen komen en weer kunnen ondernemen.”

De rust kan gebruikt worden om de afwikkeling beter te organiseren. “Dat moet sneller en efficiënter,” stelt Biesheuvel. “Nu hebben ondernemers te maken met de veel verschillende organisaties zoals het UWV, Belastingdienst en RVO. We willen naar één loket waar ondernemers terecht kunnen.”