Duizenden Nederlanders vragen bemiddelingskosten Airbnb terug

Beeld ANP

Airbnb bemiddelt tussen huurders en verhuurders en vraagt aan beiden een bijdrage. Aan verhuurders wordt 3,6 procent van de verhuuropbrengst gevraagd en aan huurders 15 procent. Hiermee dient het bedrijf volgens de rechter twee heren en daar geldt een verbod op in Nederland.

“Een makelaar die bijvoorbeeld namens een huurder en een verhuurder optreedt, mag geen geld terugvragen aan beide partijen,” zei advocaat Nicolaas Huppes begin maart tegen Het Parool. “Dat gebeurt vaak wel, maar dan kunnen huurders dat geld terugvragen.” Huppes voerde namens een huurder een rechtszaak tegen Airbnb en de rechter oordeelde dat het bedrijf 470 euro bemiddelingskosten terug diende te betalen.

1750 euro

Hierop startte de Consumentenbond en enkele claimbedrijven een actie om de bemiddelingskosten voor duizenden consumenten terug te vragen. Gerard Spierenburg van de Consumentenbond laat weten dat een kleine 10.000 mensen zich inmiddels bij zijn organisatie gemeld hebben. Volgens de NOS gaat het om in totaal 30.000 mensen en een bedrag van vijf miljoen euro.

Airbnb kon begin maart geen beroep aantekenen tegen de uitspraak van de rechter, omdat het gaat om een bedrag onder de daarvoor geldende grens van 1750 euro. Het bedrijf heeft nog wel altijd de mogelijkheid om naar het Europese Hof van Justitie te stappen. Dat oordeelde eerder al dat het bedrijf een dienstverlener is, wiens diensten niet door overheden mogen worden ingeperkt.

Belvilla

Het bedrijf laat weten tegen nieuwe claims in beroep te gaan. Volgens een woordvoerder van Airbnb zijn eerder vergelijkbare claims door rechters in Rotterdam en Utrecht afgewezen. “Dit besluit (het vonnis van begin maart, red.) gaat tegen de Europese regelgeving in. Het Europese Hof heeft onlangs nog geoordeeld dat Airbnb een platform is en geen makelaar. Het toepassen van Nederlandse regels is daarmee in overtreding. Wij vertegenwoordigen ook geen huurders of verhuurders en onderhandelen ook niet tussen die twee partijen. Wij volgens de regels en hechten zeer aan de rechten van onze gebruikers.”

Ook andere aanbieders als Belvilla rekenen bemiddelingskosten aan de huurder en verhuurder. “Daar kijken we ook naar,” aldus Spierenburg. “Maar of we daar ook claims gaan indienen kan ik op dit moment niet zeggen.”