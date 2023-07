Duizenden mkb-bedrijven dreigen om te vallen nu de coronaschulden moeten worden ingelost

Beeld REMKO DE WAAL/ANP

Aan de achtbaanrit voor de kleine en middelgrote bedrijven komt maar geen einde. “De coronacrisis ging naadloos over in de energiecrisis en daarna de inflatiecrisis,” ziet Hans Biesheuvel, voorzitter van ondernemersorganisatie ONL. “Daardoor hebben bedrijven helemaal geen hersteltijd gehad, geen tijd om wat vet op de botten te krijgen.”

Veel bedrijven hebben in de coronatijd schulden opgebouwd, vooral bij de Belastingdienst. De fiscus gaf ondernemers destijds uitstel van betaling van belasting en daar hebben honderdduizenden ondernemers gebruik van gemaakt.

266.000 betalingsregelingen

Nu is het echter terugbetaaltijd. En dat leidt tot grote problemen, ziet Michiel Hordijk, directeur van IMK, een adviesbureau voor het midden- en kleinbedrijf. “In totaal hebben 266.000 bedrijven een betalingsregeling getroffen met de Belastingdienst. Daarvan hebben zo’n 30.000 bedrijven alles afbetaald. Maar er is ook een groep van 50.000 bedrijven die nog helemaal niets geregeld heeft en ook nog niet in overleg is met de Belastingdienst.”

En die groep gaat het zwaar krijgen, verwacht Hordijk. Zeker doordat er geen verder uitstel wordt verleend door de Belastingdienst. “Daarbij gaan nog veel faillissementen vallen. Ook onder de groep bedrijven die wel aflost, zijn bedrijven die het niet zullen redden.”

Biesheuvel kent de cijfers ook. Hij doet een dringend beroep op ondernemers toch contact op te nemen met de fiscus. “De belastingdienst kan maatwerk leveren. Je kunt afspraken maken en een regeling treffen om af te betalen. Maar je moet wel zelf actie ondernemen, anders staat de deurwaarder straks op de stoep.”

Huurstijgingen en hoge personeelskosten

De grootste problemen zitten bij het kleinbedrijf, bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro per jaar. Vooral bij de horeca en detailhandel staat veel bedrijven het water aan de lippen. Dat blijkt ook uit cijfers van SRA, een samenwerking van zelfstandige accountants. SRA analyseerde de jaarrekeningen van 7000 mkb-bedrijven. Vooral bij het kleinbedrijf loopt de winst terug. En bij de detailhandel en horeca verslechterde afgelopen jaar de kredietwaardigheid.

Dat zijn ook de branches waar de meeste faillissementen worden verwacht. “Die ondernemers zijn geconfronteerd met forse huurstijgingen, hogere personeelskosten en een gestegen rente,” aldus Biesheuvel. Hogere kosten die ze lang niet allemaal kunnen doorberekenen en die dus ten koste gaan van de winst. Winst die juist nodig is om alle schulden mee af te lossen.

Hordijk wijst op de lastige positie waar die bedrijven in zitten. “Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk aan financiering komen. Bij de horeca speelt ook nog dat het lastig is personeel te vinden. Veel horecabedrijven zijn daarom noodgedwongen een of meerdere dagen per week dicht. Zij kunnen daardoor niet de omzet draaien die ze nodig hebben.”

Bedrijven vallen om

Maar de kring bedrijven die het moeilijk heeft, is breder. Ook de toeleveranciers van de bedrijven in horeca en detailhandel hebben het moeilijk. “Winkels bestelden bijvoorbeeld geen etalagemateriaal,” zegt Hordijk. “En ze gaven ook minder geld uit aan reclame.”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het aantal faillissementen gestaag oploopt. Na een jarenlange daling stijgt het aantal bedrijven dat failliet gaat nu al een jaar lang elke maand, meldt het CBS. Ook andere instellingen die de faillissementen bijhouden, zien een forse toename in het aantal bedrijven dat omvalt.

Volgens Hordijk kunnen ondernemers wel wat doen om een faillissement te voorkomen. “Herstructureer je bedrijf, zodat je wel voldoende geld binnenkrijgt om de kosten te betalen. Of zoek een investeerder voor extra kapitaal. En neem contact op met de Belastingdienst. Misschien wil die wel een deel van de schuld kwijtschelden. Dat is al een aantal keer gebeurd.”

Biesheuvel is geen voorstander van kwijtschelding. Hij ziet het als een beloning voor niks doen. “Andere ondernemers hebben hun uiterste best gedaan om de belastingschuld wel af te lossen.” De voorzitter van ONL pleit wel voor soepeler afbetalingsregelingen. “We gaan de weken voor de begrotingsbesprekingen nog flink lobbyen in Den Haag voor soepele afbetalingsregelingen. We moeten levensvatbare bedrijven de ruimte geven bij aflossingen.”