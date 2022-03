Duizenden mensen op Malieveld voor demonstratie over jeugdzorg

Medewerkers uit de jeugdzorg voeren actie op het Malieveld. Beeld ANP / ANP

Rond middernacht hadden jeugdzorgmedewerkers al voor 24 uur het werk neergelegd, omdat ze vinden dat er te weinig geld is voor hun sector, dat de werkdruk te hoog is en dat de wachtlijsten te lang zijn. De deelnemers aan het protest op het Malieveld werd gevraagd een hartgebaar te maken met de handen, als teken van steun aan de collega’s in de spoedeisende hulp die op dat moment niet staakten.

Op het Malieveld waren spandoeken te lezen met teksten als ‘Miljarden in de pot, hele jeugdzorg kapot’ en ‘Jeugdzorg in nood, Den Haag, wat is dit voor gekloot’. Ook waren er doeken met ‘Hoeveel is een kind in NL waard?’ en ‘Maud, Amir, Puck en Jorg wachten al maanden op een plek in de zorg’. “Den Haag faalt, de jeugd betaalt,” constateerde een andere demonstrant. Een van de spreeksters op de demonstratie zei dat het ‘code zwart’ is in de jeugdzorg.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kreeg twee stukken aangeboden van de actievoerders: een bundel met verhalen uit de praktijk en een manifest met voorstellen voor verbeteringen. FNV-voorzitter Tuur Elzinga zei de kortgeleden aangetreden bewindsman de problemen in de jeugdzorg niet aan te rekenen, maar het hem wel kwalijk te zullen nemen als hij er niet in slaagt verbeteringen door te voeren.

Veranderingen doorvoeren

“Ik ben hier met één doel gekomen, dat is om naar jullie te luisteren. Er wordt te vaak niet mét jullie gepraat, maar óver jullie,” zei Van Ooijen. De staatssecretaris gaf ook aan graag ‘elke dag’ veranderingen te willen doorvoeren, met suggesties vanuit het veld. “Ik wil knokken voor ieder kind.” Met die gedachte staan de jeugdzorgmedewerkers volgens hem ook iedere ochtend op. De staatssecretaris zei zijn pet voor de jeugdzorgmedewerkers af te nemen en betuigde hun zijn groot respect, mede namens het kabinet.

De stemming op het Malieveld was ondanks alle problemen goed. Steltlopers verzamelden er briefjes met boodschappen van de stakers, om die vervolgens later in een collage te delen via sociale media.