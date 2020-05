Duizenden leerlingen vragen om laptop of tablet, maar subsidiepot is leeg

Leerlingen hebben laptops of tablets nodig om vanuit huis les te kunnen volgen. Beeld BELGA

Nu de scholen dicht zijn, hebben leerlingen thuis een computer of tablet nodig om hun schoolwerk te kunnen doen. Al snel na de sluiting bleek dat duizenden kinderen thuis niet de benodigde middelen hebben. De afgelopen weken werden in totaal zeker 18.000 apparaten uitgedeeld.



Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) stelde 2,5 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe laptops en tablets. Scholen konden een aanvraag indienen bij de stichting Sivon, een organisatie die ict-middelen voor scholen regelt. Zij kochten de nieuwe hulpmiddelen en verdeelden die over de scholen.

Meer aanvragen

Met de aanschaf van 6800 computers is de pot echter leeg. Liefst 10.000 verzoeken van schoolbesturen liggen nog te wachten op antwoord. “Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel apparaten nodig waren. Er bleken ruim twee keer meer aanvragen. Het kan zijn dat scholen intussen zelf budget hebben gevonden of andere oplossingen voor hun leerlingen hebben gezocht,” aldus woordvoerder Peter van Essen.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs zegt dat Slob ‘kijkt hoe verder in de behoefte aan apparaten kan worden voorzien’.

Intussen merkt de Stichting Leergeld dat scholen en leerlingen bij haar aankloppen voor hulp. De afgelopen weken hebben de lokale afdelingen, die verspreid in het land werken, zo'n 7500 kinderen voorzien van een computer of tablet. “Het is jammer dat deze coronacrisis nodig is om te laten zien dat lang niet alle gezinnen over een computer beschikken,” zegt directeur Gaby van den Biggelaar.

Kosten

Al jaren constateert de stichting dat basis- en middelbare scholen overstappen op digitale lesmiddelen, maar dat de ouders voor die kosten opdraaien. Er zijn echter veel gezinnen die zulke bedragen niet zomaar kunnen ophoesten.

Van den Biggelaar: “Wij zeggen al langer dat als scholen vinden dat tablets of laptops noodzakelijk zijn voor het onderwijsproces, zij ook voor de kosten moeten opdraaien. Ook proberen we de minister er al langer van te overtuigen dat hij geld beschikbaar stelt voor leerlingen die een apparaat niet kunnen betalen en er geen van school krijgen. Nu blijkt dat dat geld er toch ineens is.”

Al lijkt dat bedrag te laag om alle kinderen te helpen. Want ook via het Jeugdeducatiefonds, het Nationaal Fonds Kinderhulp en #allemaaldigitaal kregen nog eens duizenden leerlingen een digitaal hulpmiddel. Voor een deel konden de stichtingen nieuwe aankopen, maar er zijn ook bedrijven die hun oude materialen hebben gedoneerd.

D66 pleit ervoor dat leerlingen de geleende laptops, tablets en internetaansluitingen mogen houden. “Ik moet er niet aan denken dat straks dat kastje weer van de muur moet,” aldus Kamerlid Paul van Meenen deze week in een Kamerdebat. Slob zei bedrijven daar ‘indringend voor aan te gaan kijken’.