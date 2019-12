Duizenden demonstraties: nooit eerder werd er zóveel geprotesteerd

Nooit eerder gingen in Nederland mensen vaker de straat op om hun punt te maken dan dit jaar: in de belangrijkste proteststeden Amsterdam en Den Haag werden meer dan drieduizend demonstraties aangemeld bij de gemeente – dat is dus nog exclusief spontane acties.

In Amsterdam werden in 2014 nog maar 220 demonstraties aangemeld, in 2018 waren het er al 1081 en dit jaar 1416, gerekend tot halverwege december. In Den Haag, aan het begin van deze eeuw goed voor zo’n 350 demonstraties per jaar, werden in 2017 1302 demonstraties aangemeld, een jaar later waren het er 1607. En dit jaar is het er zeker niet minder op geworden, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Wat vooral opvalt is de diversiteit van het protest. Niet alleen werd er geprotesteerd door boeren, bouwers, leraren, verpleegkundigen en klimaatactivisten, ‘alle klassen, alle beroepsgroepen en alle generaties mobiliseren zich,’ aldus Jan Willem Duyvendak, hoogleraar sociologie aan de UvA.

Zwarte Piet

Studenten roerden zich, net als taxichauffeurs en voetbalsupporters. Er werd pro- en anti-Zwarte Piet gedemonstreerd, mensen voeren actie tegen het boerkaverbod of voor het recht om ongestoord een keppeltje te dragen.

Ook de omvang van de onvrede is regelmatig groot. Een klimaatmars in Amsterdam trok in maart 40.000 deelnemers, in september deden 35.000 mensen het protest nog eens dunnetjes over in Den Haag, terwijl een week later honderden klimaatdemonstranten de confrontatie met de Amsterdamse politie aangingen tijdens een blokkade van de Stadhouderskade.

Boeren en bouwers veranderden in oktober het Malieveld in de binnenstad van Den Haag in een modderpoel. In maart demonstreerden 40.000 leraren voor beter onderwijs.

“Demonstraties komen in golfbewegingen,” zegt VU-hoogleraar sociale verandering en conflict Jacquelien van Stekelenburg. “En nu is er springvloed.”