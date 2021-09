Duizenden demonstranten protest Unmute Us, ‘te druk’ in Amsterdam

Deelnemers aan de protestmars Unmute Us in Amsterdam. Beeld ANP

In totaal worden in Amsterdam 15.000 deelnemers verwacht. Het protest begint in het Westerpark. Vervolgens lopen de demonstranten via de Marnixstraat richting het Leidseplein, en vanaf daar via de Eerste Constantijn Huygensstraat, de Bilderdijkstraat en uiteindelijk de Van Hallstraat weer terug naar het Westerpark.

Rond 14.45 uur meldde de gemeente op Twitter dat het te druk is in het Westerpark. Mensen werd opgeroepen zich niet meer aan te sluiten bij de protestmars. ‘Kom hier niet naar toe,’ zo luidt de boodschap op Twitter. Ondanks de oproep om onderling 1,5 meter afstand te houden van elkaar, trekken mensen hutjemutje door de stad.

⚠️ Het is te druk bij de demonstratie Unmute Us in het Westerpark. Sluit niet meer aan. Kom hier niet naar toe.



⛔ Vermijd drukke plekken

↔️ Geef elkaar de ruimte — Gemeente Amsterdam (@AmsterdamNL) 11 september 2021

Parool-verslaggever Marcel Wiegman is ter plaatse. Het is er weliswaar druk, maar de sfeer is uiterst ontspannen, vertelt hij. Deelnemers aan de protestmars blijven hoopvol, maar denken niet dat er nu wél naar ze wordt geluisterd. Tamara de Boer (26) uit Gouda: “Na de eerste protestmars werd er immers ook niet geluisterd.”

Marcel Kok (55), professioneel decibellenmeter, spreekt zelfs van een ‘heel lieve demonstratie’: “Ik snap niet dat er niet iets meer onrust naar bovenkomt.”

Een agent van de vredeseenheid zegt begrip te hebben voor de demonstranten. Hij verwijst naar de drukte gedurende het F1-weekend in Zandvoort, en de volle voetbalstadions tijdens wedstrijden van Ajax. “Ik kan niet uitleggen waarom deze mensen dan géén feestje mogen vieren.”

Malieveld

Op het Malieveld in Den hebben zich duizenden mensen verzameld. Zij zijn aan een mars door de binnenstad begonnen. Daar worden maximaal 5000 demonstranten verwacht, ook uit Rotterdam, waar zaterdag geen ruimte was voor een eigen protest. Ook in Eindhoven stroomden duizenden demonstranten toe. Zij zijn aan de mars door de stad begonnen. In Maastricht meldt de organisatie 4000 demonstranten, terwijl er maar op een opkomst van 1000 was gerekend. Daar zijn veel deelnemers uit de carnavalswereld.

In Groningen wandelen duizenden mensen door de binnenstad. Daarnaast rijden er 25 wagens mee tijdens de mars, volgens de organisatie het grootste aantal van alle steden waar wagens meerijden. Vanaf de wagens wordt muziek gespeeld, mensen zwaaien met borden met teksten als ‘Minder grappen meer House’ en ‘Dit beleid klopt voor geen 1,5 meter’.

De demonstraties zijn vanaf 14.00 uur verder nog in Enschede, Leiden, Maastricht, Tilburg, Nijmegen en Utrecht. Het is de tweede keer dat de evenementensector de straat opgaat, omdat na de eerste protestacties van 21 augustus, toen ruim 70.000 betogers en meer dan 2500 organisaties demonstreerden, een inhoudelijke reactie vanuit de overheid uitbleef.