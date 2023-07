Duizenden deelnemers lopen mee met Pride Walk in Amsterdam

Deelnemers aan de Pride Walk verzamelen op de Dam. Beeld ANP

De actievoerders verzamelden zich rond 12.00 uur op de Dam. Daar waren toespraken en was muziek te horen. Om 13.00 uur vertrok de stoet richting het Museumplein. Daar staat bij aankomst een minifestival gepland met marktkramen, muziek en sportieve activiteiten.

De deelnemers aan de optocht dragen regenboogvlaggen en progress-pridevlaggen, die staan voor nog meer diversiteit in de regenbooggemeenschap. Ook hebben ze protestborden en spandoeken met daarop teksten als ‘The future is queer’, ‘Iedereen dezelfde rechten’, ‘Liefde is liefde’, ‘Pride is protest’ en ‘Waarom is seksuele voorlichting nooit voor ons?’

Het motto van de eerste Queerweek is ‘By Queers for Queers’ en staat in het teken van ‘het bevorderen van gelijkwaardigheid, het bestrijden van kansenongelijkheid en het versterken van de sociaalmaatschappelijke en economische positie van álle mensen die zich identificeren als lhbtq’. Tot en met vrijdag 28 juli zijn er een veel evenementen, zoals queer filmavonden, conferenties en feestjes. De tweede week van Queer & Pride trapt af op 1 augustus en duurt tot 6 augustus.

Tolerantie en tegenslagen

Verschillende organisaties benadrukken de strijd voor lhbtq-rechten tijdens Queer & Pride. Zo wijst homobelangenorganisatie COC op het anti-lhbtqbeleid van de Italiaanse regering onder leiding van Giorgia Meloni. Daar worden de namen van niet-biologische lesbische moeders uit geboorteaktes van kinderen verwijderd. Woordvoerder Philip Tijsma zegt dat deze maatregel ‘maar weer laat zien dat we waakzaam moeten blijven en dat we pal moeten staan voor onze rechten en hoe belangrijk een bijeenkomst als de Pride Walk is’.

Homoactivist en dragqueen Richard Keldoulis ziet ook positieve ontwikkelingen, zoals de toegenomen tolerantie van mensen tegen de queer-gemeenschap in Nederland. Dit zegt hij op de vijftiende verjaardag van lhtbq-club Club Church, waar hij mede-eigenaar van is. In het anderhalve decennium is de club in de Kerkstraat uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner over kwesties die lhbtq’s aan het hart gaan. “We voeren bijvoorbeeld gesprekken met de burgemeester over het erotisch centrum en werken samen met Soa Aids Nederland en PrEPnu,” aldus Keldoulis.

Toch krijgen lhbtq’s ook nog te maken met discriminatie en uitsluiting. “Als ik in drag ben word ik bijvoorbeeld niet meegenomen door taxi’s. En ook kan ik niet zomaar over het Leidseplein lopen ‘s nachts.” Het is volgens de clubbaas ‘belangrijk’ aandacht te geven aan dit soort incidenten en hij toont zich hierbij strijdvaardig: ‘We moeten blijven vechten’.

