Duizenden coronademonstranten in Centrum: ‘Unvaccinated lives matter’

De demonstratie op de Dam. Beeld Peter van Brummelen

Inmiddels zijn de demonstranten op de Rozengracht. Het publiek bestaat uit de bekende mix van ‘doodgewone’ Nederlanders, hippieachtige types, mannen in legerkleding (camouflagejas en baret) en Forum voor Democratie-aanhangers (te herkennen aan hun jassen en vlaggen). Sommigen dragen Prinsenvlaggen en davidsterren. Een groep christenen uit Overijssel zegt niet tegen vaccinatie te zijn, ‘wel voor vrije keus’.

Op beelden lijkt het te gaan om duizenden actievoerders, maar het exacte aantal is nog onduidelijk. Er wordt muziek gespeeld en er hangt een gezellige sfeer. Demonstranten hebben gele paraplu’s bij zich en ballonnen met rode hartjes. Ook zijn er veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Op spandoeken en borden zijn leuzen te lezen als ‘QR gaat te ver’ en ‘Unvaccinated lives matter’.



Helikopter

De demonstranten lopen een route van zo’n 5 kilometer, via de Rozengracht, de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen. Aan de demonstratie doen meer dan zeventig organisaties mee, aldus initiatiefnemer Michel Reijinga. Hij organiseerde al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen onder de noemer ‘koffiedrinken’.

“Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek al lijkt vooral dat laatste het lastigste. Het invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen!” aldus Reijinga.

Begin september was er ook een coronaprotest in Amsterdam, waar duizenden betogers aan meededen. De organisatie was het toen niet eens met de inschatting van het aantal deelnemers van de politie en de gemeente. Dit keer zet de organisatie een helikopter in, en een speciaal bureau gaat het aantal demonstranten tellen.

