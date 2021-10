Duizenden coronademonstranten in Centrum, galg gebruikt voor bedreiging De Jonge

Demonstranten op de Dam tijdens de protestmars tegen de coronamaatregelen. Beeld SEM VAN DER WAL / Hollandse Hoogte / ANP

De demonstranten verzamelden om 12.00 uur op de Dam, om daar rond 15.30 weer te eindigen. Het publiek bestond uit de bekende mix van ‘doodgewone’ Nederlanders, hippieachtige types, mannen in legerkleding (camouflagejas en baret) en Forum voor Democratie-aanhangers (te herkennen aan hun jassen en vlaggen). Sommigen droegen Prinsenvlaggen en davidsterren. Een groep christenen uit Overijssel zei niet tegen vaccinatie te zijn, ‘wel voor vrije keus’.

Ongeveer 25.000 mensen deden mee aan de betoging, meldde gemeente Amsterdam op basis van schattingen van de politie. Het Onderzoeksbureau Strabo, dat op eigen initiatief een telling heeft gehouden, kwam uit op ongeveer hetzelfde aantal.

Er werd muziek gespeeld en er hing een gezellige sfeer. Demonstranten hadden gele paraplu’s bij zich en ballonnen met rode hartjes. Ook waren er veel omgekeerde Nederlandse vlaggen te zien. Op spandoeken en borden waren leuzen te lezen als ‘QR gaat te ver’ en ‘Unvaccinated lives matter’.



Galg meegenomen

Een demonstrant duwde bij het protest tegen de coronamaatregelen een galg voort op een rollator. Een politiewoordvoerder verklaarde hierover dat het meenemen van een galg op zichzelf niet strafbaar is, en tijdens de demonstratie zijn ook geen strafbare feiten geconstateerd.

De politie doet wél onderzoek naar een tweet die later verscheen: hierin is de galg gebruikt voor een doodsbedreiging aan het adres van demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De tweet werd snel weggehaald, maar was toen door anderen al vastgelegd.

Beeld Peter van Brummelen

Voor wie het gemist heeft: deze galg plus tweet (die snel weggehaald werd, maar internet is sneller 😎). pic.twitter.com/sMhIByLuRp — Marten Hoffmann #wiebeweertdiebewijst #TeamDocBox (@mmhoff) 3 oktober 2021

Baudet

In de Marnixstraat wordt vuurwerk afgestoken, op het Haarlemmerplein staat een bus met daar bovenop Thierry Baudet en andere FVD-politici. Er wordt meegezongen met Hazes: Bloed, Zweet en Tranen.

Een kleine groep demonstranten werd een korte tijd ingesloten door de politie ter hoogte van de Rozengracht. De politie vermoedde dat het ging om een groep die een tegendemonstratie wilde houden. Het betrof echter een groep die wel bij de demonstratie hoorde, waarna ze hun weg hebben vervolgd, aldus een woordvoerder van de politie.

Beeld Peter van Brummelen

Het zou gaan om ongeveer twintig volledig in het zwart geklede demonstranten met zwarte mondkapjes op. Toen ze werden ingesloten, kwamen omstanders in verzet en probeerden ze tussen de busjes door te dringen. Daarop werden ze teruggedrongen met wapenstokken.

Helikopter

De demonstranten lopen een route van zo’n 5 kilometer, via de Rozengracht, de Marnixstraat en de Haarlemmer Houttuinen. Aan de demonstratie doen meer dan zeventig organisaties mee, aldus initiatiefnemer Michel Reijinga. Hij organiseerde al meerdere protesten tegen de coronamaatregelen onder de noemer ‘koffiedrinken’.

Beeld Peter van Brummelen

“Wij strijden voor nieuwe, goede, eerlijke politiek al lijkt vooral dat laatste het lastigste. Het invoeren van het medisch paspoort en de daarbij horende QR-code zijn de kers op de taart van het toch al schandalige buitenproportionele coronabeleid. Dit moet stoppen!” aldus Reijinga.

Rond 16.00 uur zijn de meeste demonstranten vertrokken, en wordt het protest beëindigd. Organisator Michel Reijenga sluit af met een oproep aan Rutte en De Jonge: ‘Blijf met je poten van onze kinderen af!’

Begin september was er ook een coronaprotest in Amsterdam, waar duizenden betogers aan meededen. De organisatie was het toen niet eens met de inschatting van het aantal deelnemers van de politie en de gemeente. Dit keer zet de organisatie een helikopter in, en een speciaal bureau gaat het aantal demonstranten tellen.

Beeld Peter van Brummelen