Duizelingwekkend weekrecord: ruim 1 op de 50 Nederlanders testte positief op corona

Reizigers uit Zuid-Afrika laten zich bij aankomst op de luchthaven testen op het coronavirus in een speciaal daarvoor ingerichte teststraat. Beeld ANP

De cijfers zijn nog niet eens compleet, meldt een woordvoerder van het RIVM. Over de afgelopen acht dagen is er nog een achterstand van 60.000 meldingen die nog moeten worden verwerkt. Bij de teststraten is sprake van recorddrukte. Bijna 1 miljoen Nederlanders gingen deze week naar de GGD. Ruim 45 procent testte positief, en ook dat is een absoluut record.

Het zijn vooral tieners en kinderen die een besmetting oplopen. Bij basisschoolleerlingen nam het aantal besmettingen met 161 procent toe, bij middelbare scholieren met 112 procent. Verhoudingsgewijs testten tieners de afgelopen week 25 keer zo vaak positief als mensen van in de zeventig.

De grote stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de omikronvariant. Volgens het RIVM is een van de redenen voor de snelle verspreiding van die variant dat er een halve dag minder zit tussen de eerste ziektedag van de patiënt die de bron is van de besmetting en de eerste ziektedag van de persoon die hij besmet. De variant lijkt wel fors minder ziekmakend dan de vorige dominante versie, de deltavariant.

Ziekenhuizen

Na een periode van daling nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week wel weer toe. Er waren 855 nieuwe opnames, 15 procent meer dan vorige week. Daarmee lijkt volgens het RIVM de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet. Op de ic werden 65 nieuwe patiënten opgenomen, dat is een daling van 34 procent in vergelijking met de week ervoor.

In totaal liggen in de ziekenhuizen nog 1163 mensen met covid. Dat zijn er 22 meer dan maandag. Het zijn er nog altijd fors minder dan een maand geleden, toen er rond de 2000 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis lagen.

Op de ic’s liggen nog 252 coronapatiënten, 10 minder dan maandag. Dat is het laagste aantal sinds begin november. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal toe met 32 tot 911.