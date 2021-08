Duitsland versoepelt regels voor Nederlanders

Beeld Robin Hilberink

Wie nog niet volledig is ingeënt, hoeft van tevoren geen gezondheidsgegevens meer te verstrekken en hoeft ook niet meer in quarantaine in de Bondsrepubliek.

Reizigers die tien dagen voor binnenkomst in Duitsland in een hoogrisicogebied verbleven, moeten zich nu nog verplicht online registreren (www.einreiseanmeldung.de) en daar een bewijs van kunnen tonen bij binnenkomst in Duitsland. Ze moeten na aankomst op hun bestemming ook tien dagen in quarantaine (kan na vijf dagen worden opgeheven met een negatieve test).

De quarantaineplicht geldt niet voor mensen die volledig zijn gevaccineerd of genezen van Covid-19 en dat kunnen bewijzen. De registratieplicht geldt niet voor grensverkeer (mensen die minder dan 24 uur in Duitsland blijven) en voor mensen die minder dan 72 uur in een hoogrisicogebied waren voor bezoek aan naaste familie (ouders, kinderen), echtgeno(o)t(e) of levenspartner die niet tot hetzelfde huishouden behoort of voor de uitoefening van een gedeelde voogdij.

Donkerrood

Vanaf dinsdag 27 juli golden strengere Duitse inreisregels, omdat het aantal coronabesmettingen in Nederland sterk was opgelopen. Op de Europese coronakaart van de Europese gezondheidsdienst ECDC kleurde Nederland toen donkerrood, wat voor andere landen reden kan zijn extra maatregelen te nemen bij reizigers vanuit Nederland. Nu de besmettingen sterk zijn afgenomen, ziet ook de Europese coronakaart er sinds donderdag iets gunstiger uit. Alle twaalf provincies zijn nu rood, het op één na hoogste niveau.

Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius gelden voor Duitsland nog wel als hoogrisicogebied.

Testplicht

De sinds 1 augustus geldende test- en bewijsplicht blijft van kracht. Dit betekent dat alle reizigers van 12 jaar en ouder die Duitsland binnenkomen - ook Duitse vakantiegangers die terugkeren - een negatief testresultaat moeten kunnen laten zien of een bewijs van vaccinatie of genezing van Covid-19.