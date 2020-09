Duitsland en België scherpen reisadviezen Noord- en Zuid-Holland aan

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat Noord- en Zuid-Holland vanaf vrijdag 16.00 uur de aanduiding ‘code rood’ krijgen. Belgische reizigers, die meer dan twee dagen in een van de twee provincies hebben doorgebracht, moeten zich vanaf dan verplicht laten testen bij terugkomst en twee weken in quarantaine verblijven.

Op de site van het ministerie is zelfs te lezen dat reizen naar de provincies ‘niet toegestaan’ is.

Het Duitse Robert Koch Institut, het equivalent van het RIVM, heeft Noord- en Zuid-Holland vanaf woensdagavond 19.00 uur als ‘risciogebied’ aangemerkt. Dat kan ertoe leiden dat reizigers die terugkeren uit deze provincies verplicht in quarantaine moeten: de precieze regeling verschilt echter per deelstaat. Doorgaans volgt na zo'n classificatie ook een reiswaarschuwing van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Randstad

De maatregelen die onze buurlanden nemen, zijn onlosmakelijk verbonden met de stijging van het aantal coronagevallen in de randstad. Amsterdam-Amstelland vormt nu de grootste coronabrandhaard, gevolgd door Rotterdam-Rijnmond. De vier veiligheidsregio’s met de grote steden liggen allemaal boven de signaalwaarde van de overheid (7 besmettingen per 100.000 inwoners).

In Amsterdam gaat het om 24,3 besmette personen per 100.000 inwoners; in Rotterdam-Rijnmond ligt dat getal op 20,4. Het aantal ziekenhuis- en ic-opnames blijft vooralsnog stabiel.

Dat belet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) niet om vrijdag mogelijk met nieuwe, regionale maatregelen te komen tijdens de persconferentie die dan wordt gehouden.

Code geel

Vanuit Nederland geldt voor België overigens onverkort code geel (neem veiligheidsrisico’s in acht), code oranje (alleen noodzakelijke reizen) geldt voor hoofdstad Brussel. Voor heel Duitsland geldt ook code geel.

Ten aanzien van andere landen heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag nog het reisadvies aangepast. Dat ging onder meer om delen van Portugal, Tsjechië en Frankrijk.