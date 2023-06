Duitse bank moet vroeg schilderij van Kandinsky teruggeven aan Amsterdamse familie

De waarde van ‘Das bunte Leben’ (1907) van Wassily Kandinsky wordt geschat op tussen de zeventig en tachtig miljoen euro. Beeld Museum Lenbachhaus

De Duitse restitutiecommissie oordeelde dinsdag dat de Bayerische Landesbank, die het schilderij bezit, het terug moet geven aan de erfgenamen. De Duitse bank verwierf het werk in 1972 en gaf het in bruikleen aan het museum Lenbachhaus in München.

James Palmer van de Mondex Corporation, die het schilderij heeft opgespoord en optreedt namens de erven, spreekt van ‘rechtvaardigheid voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme’.

Tweede Kandinsky

De erven kregen al eerder, begin 2022, na een lange juridische strijd het schilderij Bild mit Häusern van Kandinsky terug. Dat werk hing in het Stedelijk Museum. Beide schilderijen maakten voor de oorlog deel uit van de kunstverzameling van het Joodse echtpaar Lewenstein uit Amsterdam.

De restitutiecommissie oordeelde in 2018 dat de gemeente, die het schilderij officieel in bezit had omdat het Stedelijk Museum in 1940 niet zelfstandig was, niet gehouden was tot teruggave.

De gemeente Amsterdam besloot het werk alsnog terug te geven naar aanleiding van een rapport van de Commissie Kohnstamm, die oordeelde dat de stad een verantwoordelijkheid heeft om goed om te gaan met onrecht en het onherstelbare leed dat de Joodse bevolking is aangedaan in de oorlog.