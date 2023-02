Druktechaos op Schiphol kostte KLM vorig jaar 350 miljoen euro

Beeld NurPhoto via Getty Images

Over heel 2022 schreef KLM wel zwarte cijfers. Het bedrijf veerde sterk op na twee moeilijke coronajaren en de druktecrisis op Schiphol, die in voorjaar en zomer leidde tot lange wachtrijen, vertragingen en gecancelde vluchten.

Omdat die problemen vervolgens beteugeld werden door het aantal passagiers in te perken dat dagelijks vanaf de luchthaven kon vliegen, moesten KLM en Transavia ook in najaar en winter 2022 veel vluchten schrappen en konden geplande herstelplannen in de la.

Nadat in de zomermaanden al 175 miljoen euro moest worden geboekt om de chaos te beteugelen, kwam daar in het laatste kwartaal nog eens 170 miljoen bij. Ook voor de zomer werd flink schade geleden en moest moederbedrijf Air-France-KLM alleen al aan vliegclaims 70 miljoen euro worden uitgekeerd aan gedupeerde passagiers.

Over heel 2022 maakte KLM wel operationele winst, 706 miljoen euro. De omzet was met 10,7 miljard euro weer bijna op het niveau van voor corona, doordat de ticketprijzen zijn gestegen om de sterk gestegen brandstofprijzen te compenseren. Volgens KLM wordt dit jaar ook weer qua aantal vluchten het niveau van 2019 bereikt.

Coronakredieten afgewikkeld

Dankzij het financiële herstel kan de maatschappij nu ook haar laatste coronabanden verbreken met de Nederlandse staat en een bankenconsortium, die in 2020 bijsprongen. KLM kon daarbij totaal 3,4 miljard euro lenen, maar hield het in coronatijd bij 942 miljoen.

De maatschappij betaalde voor vorige zomer al haar coronakredieten, inclusief rente, al terug aan de staat en de betrokken banken, maar hield de bijbehorende voorwaarden overeind vanwege onzekerheid over andere financieringsmogelijkheden.

Nu de uit 2020 stammende afspraak helemaal van tafel is, is KLM daarmee ook af van toezicht door staatsagent Jeroen Kremers, die de maatschappij namens het ministerie van Financiën het afgelopen jaar flink de maat nam, tot frustratie van de luchtvaartmaatschappij. Zo wilde Kremers niet dat de maatschappij haar personeel beter beloonde en zou KLM haar activiteiten moeten aanpassen.

Megabestelling

Ook moederbedrijf Air France stoot haar laatste Franse coronaleningen af. Het bedrijf is volgens topman Benjamin Smith voldoende hersteld uit de coronacrisis. Het concern boekte vorig jaar 744 miljoen euro winst en 26,4 miljard omzet.

Tegelijkertijd verbeterde ook de financiële positie van het Frans-Nederlandse concern. De schuldenlast werd in het afgelopen jaar rap teruggebracht. Dat biedt ook weer ruimte voor investeringen, zoals in nieuwere vliegtuigen. Zo bestelde KLM onlangs vier nieuwe vrachtvliegtuigen, na de megabestelling van 100 Airbussen vorig jaar.

