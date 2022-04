Drukte op Schiphol leidt tot lange rijen en vertragingen: ‘Ik houd mijn hart vast voor de zomer’

Beeld ANP

“Wegens vakantiedrukte en personeelstekort zijn er langere wachttijden,” galmt het door de vertrekterminal van Schiphol. Daar is geen woord van gelogen. Het is zaterdag weer erg druk op het vliegveld. Buiten de terminals 1 en 2 slingert een lange rij van mensen die wachten voor de securitycheck. “Dit is nog niet eerder gebeurd,” zegt een medewerker tussen het begeleiden van reizigers door. “De hele week niet.”

Door de coronapandemie heeft de luchthaven veel last van grote personeelstekorten. Mensen raakten tijdens de pandemie hun baan kwijt omdat er bijna twee jaar lang minder werd gevlogen. En niet iedereen is teruggekeerd. Daarbovenop willen veel mensen in de meivakantie op reis, en dat zet al de hele week extra druk op het huidige personeel.

Het resultaat is lange rijen wachtende reizigers. Het personeel probeert ze zo snel mogelijk te laten doorstromen. De brandweer deelt buiten flesjes water uit aan de wachtenden, die langzaam maar gestaag richting hun gate schuifelen.

Grote klus

“Ik hoop dat de mensen die haast hebben voor mogen,” zegt reiziger Miranda Rovers (50) vanachter de dranghekken. “Het zou zonde zijn als mensen hierdoor hun vlucht missen, maar ik denk dat het zeker gaat gebeuren. Schiphol heeft een grote klus om te zorgen dat dit niet vaker gebeurt. Ik houd m’n hart vast voor de zomer.”

Vijftien tot twintig vluchten zijn vertraagd. Ook zijn sommige vluchten geannuleerd. Schiphol waarschuwde vrijdag al voor grote drukte dit weekend op de luchthaven en vroeg luchtvaartmaatschappijen vluchten te schrappen om de werkdruk bij personeel te verlichten.

Drukte op Schiphol voor de deur van de vertrekhal. Beeld Bo Broek

Filip Starcevic (22) staat al ‘zeker een uur’ in de rij, zegt hij. Over nog eens een uur vertrekt zijn vlucht naar Zürich, waar hij woont. “Ik hoop dat ik het ga halen. Mij is verteld dat de hele rij ruim anderhalf uur duurt.”

Veerle Platvoet (29) sms’t vanuit het vliegtuig dat ze in totaal 2,5 uur in de rij stond en haar vlucht op het nippertje heeft gehaald. ‘Ik denk veel mensen bij mij in de rij niet, er waren een paar met een eerdere vlucht,’ schrijft ze.

Eerder gekomen

KLM kondigde aan voor dit weekend zeker 47 vluchten te annuleren. “Er zijn geen annuleringen bijgekomen,” liet een woordvoerder zaterdagochtend aan het ANP weten. Toch is het verzoek aan reizigers om op tijd naar de luchthaven te komen.

En daar hebben de mensen gehoor aan gegeven. Ze zijn veelal eerder gekomen dan normaal vanwege de drukte en maken zich daarom (nog) geen zorgen of ze hun vlucht halen.

Dat reizigers eerder komen is in principe verstandig, maar draagt ook juist bij aan de drukte op het vliegveld. Eerder komen is daarom niet altijd beter, zegt een servicemedewerker. Naast haar loopt een lange rij richting een incheckbalie waar nog niemand zit. Christa de Boer staat met haar kinderen in die rij om naar Turkije te gaan. “Ik ben met de trein, dan ga je altijd wel wat eerder.” Ze was vier uur van tevoren al op Schiphol. “Normaal is dat twee.”