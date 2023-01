Drukte met oudjaar in ziekenhuizen vergelijkbaar met voor corona

Behandelkamer in het OLVG. Beeld ANP / ANP XTRA

In het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis was de drukte in de nacht vergelijkbaar met jaarwisselingen voor corona. De artsen op de spoedeisende hulp hebben zo’n honderd patiënten gezien, zestig meer dan op een doorsnee zaterdagavond. Tien van hen waren vuurwerkslachtoffers, maar de meeste mensen kwamen binnen wegens alcohol- of drugsgebruik. Mensen die onder invloed zijn vallen vaak en lopen zo bijvoorbeeld hoofdwonden op.

Ook Het Haaglanden Medisch Centrum en het HagaZiekenhuis in Den Haag hadden beide een drukke nacht. Het Haaglanden MC kreeg 34 mensen binnen op de spoedeisende hulp voor incidenten die met de jaarwisseling te maken hebben. Veertien mensen hadden verwondingen opgelopen door vuurwerk, de rest kwam binnen wegens alcoholgebruik of geweld. Het HagaZiekenhuis zag een vergelijkbaar drukke nacht, met eveneens veertien vuurwerkslachtoffers. De helft van hen was jonger dan 17 jaar.

‘Ouderwetse horrornacht’

Oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis Rotterdam sprak van een ‘ouderwetse horrornacht’. In dat ziekenhuis zijn tot nu toe twintig mensen met oogletsel binnengebracht. Bij zes mensen is sprake van ernstig letsel.

De meeste vuurwerkslachtoffers zijn volgens de oogarts geraakt door siervuurwerk. Daarbij ging het zowel om mensen die het vuurwerk zelf afstaken als omstanders die stonden te kijken. “Mensen denken dat siervuurwerk veiliger is, maar dat is dus niet zo. Met name de wind speelde afgelopen nacht een rol, die zorgde voor afzwaaiers. Een van de patiënten werd geraakt toen hij op 25 meter afstand stond,” legt De Faber uit.

Tijdens de jaarwisseling van 2020 behandelde het ziekenhuis achttien patiënten met oogletsel door vuurwerk. Tijdens de coronajaren kwamen veel minder oogpatiënten binnen. Op 1 januari 2022 behandelde het Oogziekenhuis vijf vuurwerkslachtoffers. Niemand van hen werd toen geopereerd.

“We zijn weer terug bij af. Doodzonde dat dit toch weer de prijs moet zijn van nieuwjaar vieren,” aldus De Faber.

Aantal patiënten hoger dan in coronajaren

Ook in andere ziekenhuizen wordt het beeld van een drukke nacht bevestigd, maar meestal was het niet drukker dan de jaarwisselingen voor corona. Bij het UMCG in Groningen was het opvallend rustig. Slechts twee mensen zijn naar de spoedeisende hulp gekomen met vuurwerkletsel, maar beiden waren niet ernstig gewond. Het Fransiscus Gasthuis in Rotterdam en Schiedam zag zelfs helemaal geen vuurwerkslachtoffers deze jaarwisseling.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Den Bosch), Spaarne Gasthuis (Haarlem en Hoofddorp), het Máxima MC (Veldhoven) en het Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) spreken ook van een relatief rustige nacht. De Ziekenhuisgroep Twente , Gelre Ziekenhuizen (Apeldoorn en Zutphen), Bernhoven (Uden) en St. Jans Gasthuis (Weert) hadden wel een drukke of onrustige avond. De meeste patiënten hadden echter geen ernstig letsel.

De afgelopen zeven jaarwisselingen belandden jaarlijks zo’n 400 tot 500 mensen op de spoedeisende hulp (SEH) na een vuurwerkongeval. Dat aantal was aanzienlijk lager tijdens de afgelopen twee ‘coronajaarwisselingen’, toen geen vuurwerk afgestoken mocht worden. Vorig jaar kwamen 256 mensen na een ongeval met vuurwerk bij de SEH terecht, een jaar eerder waren dit er 108.