Drukte bij de Kindertelefoon door situatie Oekraïne: ‘Ze vragen of de atoombom gaat vallen’

Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken neemt het aantal telefoontjes naar de Kindertelefoon toe. Beeld Getty Images

Meteen al vanaf de eerste beschietingen merkten ze bij de Kindertelefoon dat kinderen zich zorgen maken over de oorlog in Oekraïne. Het aantal telefoontjes in de categorie ‘nieuws uit de wereld’ schoot in één klap omhoog van gemiddeld twee naar veertig per dag. “En op dat niveau zit het nog steeds. Het maakt kinderen heel onrustig,” zegt De Wilde. Veelvoorkomende vragen zijn: loop ik nu ook gevaar? Komt er nu ook oorlog in Nederland? “Kinderen vragen of de atoombom gaat vallen. Maar ook: hoe dichtbij is het? Ze hebben vaak behoefte aan duiding. Dan hebben ze via TikTok begrepen dat Oekraïne heel dichtbij is en dan leggen wij uit: ‘Nou, het is twee dagen rijden en twee nachten slapen, dus het is niet direct naast de deur.’ Relatief gezien komt het natuurlijk wel heel dichtbij.”

Volgens De Wilde valt het de vrijwilligers aan de telefoon op dat kinderen vaak spreken over de heftige beelden die ze hebben gezien. “Steeds jongere kinderen vinden via sociale kanalen steeds meer toegang tot nieuws en daarmee ook tot beelden. De ouders hebben vaak geen idee wat hun kinderen allemaal voor filmpjes uit het oorlogsgebied zien. Wij roepen daarom ook alle ouders op: praat met je kind. Vraag ook: wat weet je al? Wat heb je gezien? Wat vind je ervan? Niet alleen om connectie te houden met je kind, maar ook om een vinger aan de pols te houden aan wat voor heftige beelden kinderen worden blootgesteld.”

Veerkracht

De Kindertelefoon ziet ook dat kinderen de afgelopen twee jaar ontzettend veel te verstouwen krijgen, ook door de pandemie en de lockdowns, de klimaatcrisis en nu de oorlog. In de coronacrisis luidde de Kindertelefoon de noodklok omdat het 49 procent meer telefoontjes kreeg over emotionele problemen dan voor corona. Meer kinderen belden over suïcide, zelfverminking of eetstoornissen. Het leidde volgens De Wilde tot een ongekend hoog aantal zware gesprekken bij de Kindertelefoon.

Toch wil de directeur benadrukken dat kinderen veel veerkracht hebben. “Daar spelen wij op in. Dus of het nou een schoolsluiting is of een oorlog, wij stellen altijd de vraag: wat heb jij nou nodig? En wat kun jij daar zelf voor stappen in nemen om je fijner te voelen? Als je dat doet, dan zie je dat kinderen zichzelf juist vaak heel goed kunnen helpen. Dat geeft heel veel hoop voor de toekomst. Als je jong leert dat je je beter kunt voelen als je praat over wat je bezighoudt, geeft dat veel kracht voor alles wat je in het leven nog tegenkomt. En als je ziet wat kinderen allemaal te verwerken krijgen, dan kunnen ze die vaardigheid goed gebruiken.”