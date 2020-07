Drukte bij coronatestnummer zorgt voor langere wachttijden

Iedereen die klachten heeft die lijken op symptomen van het coronavirus, kan zich volgens de GGD'en laten testen. Beeld ANP

Het landelijke coronatest-afsprakennummer (0800-1202), waar iedereen met klachten van het coronavirus zich kan melden om getest te worden, was vooral donderdagochtend slecht bereikbaar. “Wat we elke keer zien, is dat er een piek in de ochtend zit. Als mensen lang moeten wachten, krijgen ze een bandje dat ze een halfuur later terug moeten bellen. Inmiddels hebben we ‘s ochtends meer callcentermedewerkers ingezet,” aldus de woordvoerder.



Toch voorkwam dat vandaag niet dat de lijn slecht bereikbaar was. De testlijn krijgt sinds woensdag weer meer telefoontjes. “Woensdag was – na 1 juni, de dag waarop de lijn gelanceerd is – de drukste dag,” zegt de woordvoerder. “Toen is de lijn 33.000 keer gebeld, dat is een enorme stijging vergeleken met vorige week, toen we zo’n 20.000 telefoontjes minder hadden.”

Volgens GGD-directeur Sjaak de Gouw neemt ook ‘de gemiddelde tijd’ van een telefoontje iets toe. “Omdat het soms meer tijd kost om de testlocatie te vinden waar iemand snel terechtkan.” De wachttijden voor afspraken liepen ook op; zo konden mensen die vandaag belden bijvoorbeeld pas zaterdag terecht.

Overbelast

Op de dag dat de testlijn gelanceerd werd, was die ook al overbezet. Doordat mensen meerdere keren probeerden te bellen, ontstond een toestroom van 323.000 telefoontjes. Belletjes werden toen weggehouden, omdat de lijn anders plat zou gaan. De toestroom was zo groot dat de systemen overbelast raakten en gedurende de dag minder mensen een afspraak konden maken dan voorzien.

De landelijke GGD deed toen de dringende oproep om ‘alleen te bellen met klachten passend bij het coronavirus’. “Het is belangrijk dat mensen met klachten van het coronavirus, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging, snel bij een van de GGD’en terecht kunnen voor een test. Daarom een dringende oproep aan mensen zónder klachten of met algemene vragen om het afsprakennummer niet te bellen.”