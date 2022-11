Drukste ochtendspits van het jaar met bijna 1000 kilometer file

File op de A10 tijdens de avondspits. Beeld ANP / ANP

Het vorige ochtendspitsrecord was op dinsdag 27 september, toen stond er ’s ochtends 925 kilometer file. Donderdagochtend stond er op het hoogtepunt van de spits, rond 08.30 uur, 972 kilometer file.

Rijkswaterstaat denkt dat het de hele dag druk op de weg zal blijven. In de avondspits zullen er waarschijnlijk regenbuien over Nederland trekken. Rijkswaterstaat adviseerde mensen eerder al om, indien mogelijk, thuis te werken of buiten de spits de weg op te gaan.

Amsterdam

Rondom Amsterdam was het ook druk, maar niet extreem. Wel was het verkeer op de A8 bij knooppunt Coenplein richting Amsterdam vertraagd door een ongeluk, een auto belandde daar achterstevoren op de vangrail door een ongeval met een vrachtwagen.

Op de A27 van Breda naar Utrecht was een ongeluk met twee auto’s bij Werkendam. Dat leverde een vertraging op van anderhalf uur. En op de A2 bij Zaltbommel richting Utrecht stond een file van ruim een uur. Verder stonden er heel veel kleinere files.

Drukste avondspits

Afgelopen dinsdag was het ook erg druk op de weg. Toen stond er in de avond zelfs meer dan 600 kilometer file op de snelwegen. Begin deze maand werd de drukste avondspits van het jaar gemeten. Op donderdag 3 november stond er op het hoogtepunt ruim 1220 kilometer file op hoofd- en andere wegen.

Een auto is achterstevoren op de vangrail beland na een ongeval met een vrachtwagen op de #A8 bij knp. Coenplein richting Amsterdam. De berger is al bezig. De landelijke fileteller schommelt rond de 150 kilometer. Check ons actuele fileoverzicht 👉 https://t.co/TeEIwkxBBp pic.twitter.com/F6I0Rv7p2G — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 17 november 2022

