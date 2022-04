Drukste ochtendspits van het jaar, code geel in heel Nederland vanaf middaguur

De drukste spits van het jaar. Om 8.40 uur stond er 879 km file. pic.twitter.com/1GCdGg3Pfc — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) 7 april 2022

Aan zee waait het nog wat harder, met windstoten van 90 tot wel 95 kilometer per uur, terwijl de wind in het oosten iets minder hard waait: 75 tot 85 kilometer per uur. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de zware windstoten.

Donderdagochtend valt er door heel Nederland veel regen. In de middag en avond gaat het voornamelijk om plaatselijke buien. Aan het begin van de avond verdwijnen de zware windstoten in het midden en oosten van het land, enkele uren later zijn ze ook in het noorden en noordwesten verleden tijd.

Drukke ochtendspits

Door de langdurige en hevige regenval staat er veel file op de Nederlandse wegen. De ANWB meldt de drukste spits van het jaar. Om 08.40 uur stond er 879 km file.