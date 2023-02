Drugssmokkelaars gebruikten namen van oud-Ajaxspelers als schuilnaam

Beeld Getty Images

De vijf verdachten, plus zeven die al eerder terechtstonden, kwamen bij justitie in beeld nadat een getuige op 4 november 2021 de politie had gealarmeerd in verband met een mogelijke ontvoering in de parkeergarage onder een appartementencomplex op de Baden Powellweg in Osdorp.

Uiteindelijk bleek het niet om een ontvoering te gaan, maar om een poging een partij cocaïne te rippen. De recherche kreeg stap voor stap drie witte bestelbusjes en enkele andere auto’s in beeld waarmee voor miljoenen aan cocaïne door Amsterdam werd gezeuld.

Uiteindelijk leidde het politieonderzoek naar een loods in Voorschoten. Die diende, in de visie van het Openbaar Ministerie, als distributiecentrum voor cocaïne. Nadat de loods wekenlang was geobserveerd, werd daar op 8 december 2021 een zeecontainer uit de haven van Antwerpen gelost met daarin 1992 kilo cocaïnebase (het basismateriaal voor snuifbare cocaïne). De partij was verstopt in een deklading hazelnoten uit Bolivia.

Namen van oud-Ajaxspelers

Bij het uitladen van de partij gebruikten twee verdachten de namen van oud-Ajaxspelers André Onana en Dailey Blind als schuilnaam. Zo ontving ‘André Onana’ om iets voor 20.00 uur die avond een audiobericht dat via Signal verstuurd was door ‘Dailey Blind’. Daarin stond: ‘Broeder als die TP (transport,red) binnen staat en je maakt een foto van die bak, zo dat ik die bak kan zien, foto maken zonder kenteken van die TP hè’.

Ook bij de financiële afhandeling van de partij coke werden de namen van de twee voetballers gebruikt.

Afgelopen woensdag eiste justitie gevangenisstraffen van 7 tot 12 jaar voor de groep die verantwoordelijk gehouden wordt voor het transport van 8 december 2021. Eerder werden tegen een groep andere verdachten die gebruik maakten van de loods in Voorschoten al straffen tot tien jaar geëist door het Openbaar Ministerie.